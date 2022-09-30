Лайфхаки для бьюти-мастеров: где искать и как выбрать профессиональную косметику

Когда увлечение мейкапом перерастает в желание стать профессиональным мастером, вопросы о поиске и выборе косметики встают ребром.

Как собрать стартовый кейс? Что необходимо для работы с первыми клиентами? Реально ли предсказать все? Здесь ты узнаешь об основных принципах создания базового набора визажиста.

Как правильно выбирать косметику

Выбирай, как для себя, каким бы сильным ни было желание сэкономить, это залог успеха и даже экономии, ведь не придется покупать дважды.

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Покупай на проверенных площадках, где продают оригинальную косметику, а всю деятельность подкрепляют документами и сертификатами. Подходят крупные интернет-магазины как EVA.UA, так и офлайн-маркеты.

Поскольку любые средства нужно тестировать, тем более ты будешь наносить их на других людей за деньги, сначала лучше поэкспериментировать с ними в реальности на себе и добровольцах. А потом заказывать онлайн проверенные продукты.

Важно: тщательно осматривай упаковку. Срок годности, изготовитель, состав, номер партии или специальный код, позволяющий идентифицировать средство — все это должно быть. Клиент имеет право попросить показать продукт.

Не покупай все сразу. Ощущение, что когда-то эта баночка обязательно пригодится, обманчиво. Боишься упустить что-нибудь важное? Даже если такое произойдет – ничего страшного.

Лучше пополнить косметичку позже, чем набрать кучу ненужных продуктов и зря потратиться. Для начала достаточно приобрести необходимый минимум.

Качественный тон для лица

На первое время хватит универсального праймера и 2–3 тональных кремов, чтобы смешивать их и получать нужный оттенок. Многие профессионалы предпочитают тональные основы MAC за их диапазон и простоту.

Можно попробовать аджастер – пигмент для освещения и затемнения тона. В линейке NYX Pro Foundation Mixer представлены интересные варианты.

Палетки с консилерами и корректорами – самые практичные благодаря готовому разнообразию цветов. Выбирай палитры, в которых есть телесные консилеры и цветные корректоры.

Палетка теплых и холодных румян — еще одно выгодное решение. Коричневые подойдут для отработки контуринговых техник, если скульптора в нужный момент под рукой не окажется.

Anastasia Beverly Hills, Sigma Beauty, Makeup Revolution и другие бренды люкса и масс-маркета предлагают контурные палетки сразу с хайлайтерами, румянами и бронзерами.

Универсальные продукты для глаз, губ и бровей

Опытные бьюти-мастера уверяют, что поначалу не нужны многоярусные палитры теней и ряды карандашей. Ограничься несколькими основными и парой акцентных оттенков. Их можно миксовать и расширять гамму вручную.

В дополнение к теням возьми классическую тушь и стандартные гелевые подводки: черную и коричневую. Не на каждом типе кожи тени хорошо держатся, поэтому база Urban Decay Eyeshadow Primer Potion или что-нибудь подобное лишним не будет.

При выборе помад рассматривай перспективу комбинирования цветов. Если сомневаешься, остановись на классическом трио: некрасивом, красном и розовом.

Легче всего работать с мягкими кремовыми продуктами. Их можно смешивать как друг с другом, так и с тенями. Дополни арсенал прозрачным блеском, чтобы создавать глянцевый эффект на любом цветовом покрытии.

В оформлении бровей не обойтись без пинцета, щеточки и маленькой кисти. Нужна ли специальная косметика – вопрос спорный.

Если есть возможность, выбери несколько карандашей и фиксирующий гель. В общем с цветовой коррекцией бровей отлично справятся коричневые тени для век. Главное, чтобы подходили клиентам по цветотипу.

Инструменты для стартового кейса

Профессиональные качественные кисти влетают в копеечку новичкам. Радует то, что в ближайшем будущем не придется покупать аксессуары заново. На старте понадобится около восьми – десяти штук.

В первую очередь разберись с инструментами для лица.

Необходимы кисти для основания. Для точечного нанесения консилера — маленькая, для тона — дуофибра, кабуки, для нанесения пудры нужна пушистая и большая кисточка, а для румян — объемная со скошенным краем.

Кисти для макияжа глаз. Для нанесения теней подходит плоский, для растушевки объемный и плотный, для оформления бровей скошенный.

Можешь на всякий случай приобрести аксессуар для помады.

Кремовые средства лучше наносить кистями с искусственным ворсом, так как натуральный хорошо впитывает пигмент.

Внимательно проверяй качество кистей: достаточно ли они упругие и мягкие, не осыпается ворс, нет ли заломов. Придется мыть инструменты после каждого клиента, поэтому лучше сразу выбирать качественные аксессуары.

Несмотря на рекомендации, полностью застраховать себя от ошибок невозможно. Советы только помогают их минимизировать.

Зато потом, когда ты добьешься опыта и на практике преодолеешь подводные камни, сможешь определять пригодность продуктов за считанные минуты. Запасись терпением и энтузиазмом — профессионализм того стоит!

Хороший макияж, маникюр и ухоженные волосы – это залог чистоплотного и красивого вида, поэтому многие женщины прибегают к услугам специальных мастеров.

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