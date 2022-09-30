Лайфхаки для б’юті-майстрів: де шукати та як обрати професійну косметику

Коли захоплення мейкапом переростає в бажання стати професійним майстром, питання про пошук і вибір косметики постають рубом.

Як зібрати стартовий кейс? Що потрібно для роботи з першими клієнтами? Чи реально передбачити все? Тут ти дізнаєшся про основні принципи створення базового набору візажиста.

Як правильно обирати косметику

Обирай, як для себе, хоч би яким сильним було бажання заощадити. Це запорука успіху і навіть економії, адже не доведеться купувати двічі.

Купуй на перевірених майданчиках, де продають оригінальну косметику, а всю діяльність підкріплюють документами та сертифікатами. Підходять як великі інтернет-магазини, на кшталт EVA.UA, так і офлайн-маркети.

Оскільки будь-які засоби треба тестувати — тим більше ти будеш наносити їх на інших людей за гроші, — спочатку краще поекспериментувати з ними в реальності на собі та добровольцях. А вже потім замовляти онлайн перевірені продукти.

Важливо: ретельно оглядай пакування. Термін придатності, виробник, склад, номер партії або спеціальний код, який дає змогу ідентифікувати засіб — усе це має бути. Клієнт має повне право попросити показати продукт.

Не купуй все одразу. Відчуття, що колись ця баночка обов’язково стане в пригоді, оманливе. Боїшся проґавити щось важливе? Навіть якщо таке станеться — нічого страшного.

Краще поповнити косметичку пізніше, ніж набрати купу непотрібних продуктів і даремно витратитись. Для початку досить придбати необхідний мінімум.

Якісний тон для обличчя

Для початку вистачить універсального праймера та два-три тональні креми, щоб змішувати та отримувати потрібний відтінок. Багато професіоналів віддає перевагу тональним основам MAC за їхній діапазон і простоту.

Можна спробувати аджастер — пігмент для освітлення та затемнення тону. У лінійці NYX Pro Foundation Mixer представлені цікаві варіанти.

Палетки з консилерами та коректорами — найпрактичніші завдяки готовому розмаїттю кольорів. Обирай палітри, у яких є тілесні консилери та кольорові коректори.

Палетка теплих та холодних рум’ян — ще одне вигідне рішення. Коричневі підійдуть для відпрацювання технік контурингу, якщо скульптора в потрібний момент під рукою не виявиться.

Anastasia Beverly Hills, Sigma Beauty, Makeup Revolution та інші бренди люксу та мас-маркету пропонують контурні палетки одразу з хайлайтерами, рум’янами та бронзерами.

Універсальні продукти для очей, губ та брів

Досвідчені б’юті-майстри запевняють, що спочатку не потрібні багатоярусні палітри тіней та ряди олівців. Обмежся кількома основними та парою акцентних відтінків. Їх можна міксувати та розширювати гаму вручну.

На додаток до тіней візьми класичну туш та стандартні гелеві підводки: чорну та коричневу. Не на кожному типі шкіри тіні добре тримаються, тому база Urban Decay Eyeshadow Primer Potion або щось подібне зайвим не буде.

Під час вибору помад розглядай перспективу комбінування кольорів. Якщо сумніваєшся, зупинися на класичному тріо: нюдовому, червоному та рожевому.

Найлегше працювати з м’якими кремовими продуктами. Їх можна змішувати як один з одним, так і з тінями. Доповни арсенал прозорим блиском, щоб створювати глянцевий ефект на будь-якому кольоровому покритті.

В оформленні брів не обійтися без пінцета, щіточки та маленького пензля. Чи потрібна спеціальна косметика — питання спірне.

Якщо є можливість, обери кілька олівців і фіксувальний гель. Загалом із колірною корекцією брів чудово впораються коричневі тіні для повік. Головне, щоб підходили клієнтам за кольоротипом.

Інструменти для стартового кейса

Професійні якісні пензлі влітають у копієчку новачкам. Тішить те, що в найближчому майбутньому не доведеться купувати аксесуари заново. На старті знадобиться близько восьми — десяти штук.

Насамперед розберися з інструментами для обличчя.

Необхідні пензлі для основи. Для точкового нанесення консилера — маленький, для тону — дуофібра, кабукі, для нанесення пудри треба пухнастий й великий пензлик, а для рум’ян — об’ємний зі скошеним краєм.

Пензлі для макіяжу очей. Для нанесення тіней підходить плоский, для розтушовування — об’ємний та щільний, для оформлення брів — скошений.

Можеш про всяк випадок придбати аксесуар для помади.

Кремові засоби краще наносити пензлями зі штучним ворсом, тому що натуральний добре всотує пігмент.

Уважно перевіряй якість пензлів: чи вдосталь вони пружні та м’які, чи не обсипається ворс, чи немає заломів. Доведеться мити інструменти після кожного клієнта, тож краще одразу обирати якісні аксесуари.

Попри рекомендації повністю застрахувати себе від помилок неможливо. Поради лише допомагають їх мінімізувати.

Зате потім, коли ти здобудеш досвід та на практиці подолаєш підводні камені, зможеш визначати придатність продуктів за лічені хвилини. Запасись терпінням та ентузіазмом — професіоналізм того вартий!

Гарний макіяж, манікюр та доглянуте волосся — це запорука охайного та гарного вигляду, тож багато жінок вдаються до послуг спеціальних майстрів.

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