Лучшие позы в сексе: как выбрать комфортные для себя и партнера — подборка и объяснение

Секс — важная часть жизни пары. Важно, чтобы он был с согласия обоих, а также в удовольствие. Случается, что некоторые позы в сексе вместо приятных ощущений вызывают дискомфорт и боль. В нашем материале расскажем о лучших позах в сексе.
Эксперт в области женского образования и владелица образовательной компании Woman Insight Светлана Керимова рассказала Фактам ICTV о пяти лучших позах в сексе, с которыми ты не будешь чувствовать боль и дискомфорт.
Стесняться чего-то нового не стоит, ведь секс нужен для удовольствия и сближения влюбленных. В любом случае это об ощущениях, индивидуальных вкусах, экспериментах и настроении.
Наслаждаться в ней можно долго, а закончить попробуйте комбинацией “9 коротких, 1 глубокий”, — делится эксперт Светлана Керимова.
Наслаждаться в ней можно долго, а закончить попробуйте комбинацией “9 коротких, 1 глубокий”, — делится эксперт Светлана Керимова.
Лягушка является одной из лучших вариаций позы всадницы, ведь опора происходит не коленями, а стопами.
Также вы можете попробовать и другие позы, например ножницы. Эта поза не требует подготовки или тренировок, она проста и удобна. Удобство этой позы также в двойной стимуляции партнерши.
А поза мужчины стоя, а женщины сидя на руках в объятиях, конечно, требует физической подготовки, но также будет приятной для пары.
Попробуйте и позу ложки. Ее удобно использовать парам, которые ждут ребенка. В ней неглубокое проникновение и минимум движений. Эта поза спокойна и комфортна.
Однако позы — не самое важное во время секса. Самое главное ориентироваться на комфорт, чувства и настроение.
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