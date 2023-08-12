Лучшие позы в сексе: как выбрать комфортные для себя и партнера — подборка и объяснение

Секс — важная часть жизни пары. Важно, чтобы он был с согласия обоих, а также в удовольствие. Случается, что некоторые позы в сексе вместо приятных ощущений вызывают дискомфорт и боль. В нашем материале расскажем о лучших позах в сексе.

Лучшие позы в сексе: как выбрать комфортные для себя

Эксперт в области женского образования и владелица образовательной компании Woman Insight Светлана Керимова рассказала Фактам ICTV о пяти лучших позах в сексе, с которыми ты не будешь чувствовать боль и дискомфорт.

Стесняться чего-то нового не стоит, ведь секс нужен для удовольствия и сближения влюбленных. В любом случае это об ощущениях, индивидуальных вкусах, экспериментах и настроении.

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Миссионерская поза. Эксперт называет ее максимально тактильной, нежной и приятной. В то же время, она не подходит женщинам, у которых мышцы тазового дна развиты слабо. Преимуществом является минимальное количество движений.

Эксперт называет ее максимально тактильной, нежной и приятной. В то же время, она не подходит женщинам, у которых мышцы тазового дна развиты слабо. Преимуществом является минимальное количество движений. Коленно-кистевая или догги-стайл. Светлана Керимова говорит, это максимально эффектная поза, в которой не следует забывать о прогибе спины. Для наилучших впечатлений можно сжимать интимные мышцы.

Светлана Керимова говорит, это максимально эффектная поза, в которой не следует забывать о прогибе спины. Для наилучших впечатлений можно сжимать интимные мышцы. Всадница. Эта поза затрагивает глубокие точки и приятна для обоих в паре.

Эта поза затрагивает глубокие точки и приятна для обоих в паре. Лягушка. Если тебе часто не удается достичь оргазма, попробуй эту позу. Во время нее сужается вагинальный канал. Положение должно быть в приседе, локти упираются к ногам, руки сверху вниз. Эта поза подходит для длинного секса, она не утомительна.

Наслаждаться в ней можно долго, а закончить попробуйте комбинацией “9 коротких, 1 глубокий”, — делится эксперт Светлана Керимова.

Лягушка является одной из лучших вариаций позы всадницы, ведь опора происходит не коленями, а стопами.

В объятиях, сидя на партнере, или колыбель. Это нежная и интимная поза, в которой женщине нужно сжимать интимные мышцы и двигать тазом. Если партнер впереди, то сжатие происходит к нему вперед, а если сзади — сжатие назад.

Также вы можете попробовать и другие позы, например ножницы. Эта поза не требует подготовки или тренировок, она проста и удобна. Удобство этой позы также в двойной стимуляции партнерши.

А поза мужчины стоя, а женщины сидя на руках в объятиях, конечно, требует физической подготовки, но также будет приятной для пары.

Попробуйте и позу ложки. Ее удобно использовать парам, которые ждут ребенка. В ней неглубокое проникновение и минимум движений. Эта поза спокойна и комфортна.

Однако позы — не самое важное во время секса. Самое главное ориентироваться на комфорт, чувства и настроение.

Раньше мы рассказывали, сколько нужно заниматься сексом для здоровья.

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