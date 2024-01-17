Маникюр 2024: какие дизайны будут популярны в этом году

Маникюр всегда был выражением индивидуальности и стиля. А с приходом 2024 года в мире становятся трендовыми новые дизайны ногтей, которые обещают добавить элегантности твоим рукам. От нежных пастельных оттенков до смелых и ярких узоров — нынешние тенденции маникюра являются настоящим полотном для творчества.
Подробнее о популярных дизайнах маникюра в 2024 году рассказали в издании Vogue Scandinavia.
Градиент ногтей выполненный в стиле аура становится настоящим хитом в мире маникюра. Он стал таким популярным благодаря таким звездам как Ванесса Хадженс и Меган Фокс. Этот уникальный стиль предусматривает плавный переход одного цвета в другой, создавая эффект ауры вокруг твоих ногтей. Его делают как в ярких, так и в пастельных оттенках, что добавляет дополнительного шарма этому дизайну.
Но если говорить о светлых оттенках — обрати внимание на румяные ногти. Это еще один трендовый маникюр 2024 года. Этот дизайн делают по схожему принципу, что и ауру, но его создают с использованием нюдовых и розовых оттенков.
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2024 год также принесет тренд на металлические ногти. По словам шведского мастера по ногтям Селины Райден, мы должны ожидать настоящий бум металлика в маникюре.
Особенно актуальным будет футуристическое серебро. Но Райден призывает не ограничиваться традиционными металлическими оттенками, а экспериментировать с более выразительными элементами дизайна.
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Маникюр с эффектом блеска для губ на твоих ногтях — это тот самый тренд, идеально дополняющий стиль “чистый макияж”. Райден говорит, что этот тренд продолжит быть актуальным в 2024 году, предлагая чрезвычайно натуральный и невероятно глянцевый вид.
А чтобы сделать его эксклюзивным, можешь добавить тонкий французский маникюр или микродетали.
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Допис, поширений ELLE India (@elleindia)
А как насчет глазированных пастельных оттенков? Этот тренд олицетворяет непревзойденную нежность и акцентирует на здоровом и ухоженном виде твоих ногтей. Обычно используются нейтральные цвета, которые придают ногтям чистый, идеально полированный вид. Изысканность достигается благодаря густому глянцевому топу.
Мастер маникюра призывает смотреть дальше нейтральных оттенков и экспериментировать с новыми цветами для глазурованных ногтей.
Ты можешь выбрать нюдовые или модные коричневые оттенки, добавить хром к французскому маникюру, но Райден рассказывает, что особенно ожидает увидеть маникюр 2024 с глазированными ногтями в пастельных тонах и с радужным переливом.
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Допис, поширений INDIGO DESIGNER❣️ (@pegi_nails)
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Допис, поширений Melanie Graves (@overglowedit)
Селина Райден советует расширять границы привычного в этом году, выбирая нестандартные цвета для ногтей. Она призывает попробовать что-то дикое, что-то, что удивит. Ее личная ставка — на мандариново-апельсиновый. Представь себе сочный оттенок цитруса на твоих ногтях — это воплощение счастья и позитива.
А если ты не в восторге от солнечных цветов, то возможно тебе придется по душе джинсово-синий. Джинсовый маникюр может быть мягким и ненавязчивым, как голубой утренний небосвод, или же глубоким и насыщенным, как вечернее небо над большим городом.
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Допис, поширений Ana✨ (@avmasnails)
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Допис, поширений ????Victoria Natdha | Nail Artist (@victorianatdha)
Ранее мы рассказывали, как внедрить новые стили в образ.
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