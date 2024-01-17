Манікюр 2024: які дизайни будуть популярними у цьому році

Манікюр завжди був вираженням індивідуальності та стилю. А з приходом 2024 року у світі стають трендовими нові дизайни нігтів, які обіцяють додати елегантності твоїм рукам. Від ніжних пастельних відтінків до сміливих і яскравих візерунків — цьогорічні тенденції манікюру є справжнім полотном для творчості.

Детальніше про популярні дизайни манікюру у 2024 році розповіли у виданні Vogue Scandinavia.

Манікюр 2024: модні дизайни нігтів

Аура

Градієнт нігтів виконаний у стилі аура стає справжнім хітом у світі манікюру. Він став таким популярним завдяки таким зіркам як Ванесса Гадженс та Меган Фокс. Цей унікальний стиль передбачає плавний перехід одного кольору в інший, створюючи ефект аури навколо твоїх нігтів. Його роблять як у яскравих, так і в пастельних відтінках, що додає додаткового шарму цьому дизайну.

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Але якщо говорити про світлі відтінки — зверни увагу на рум’яні нігті. Це ще один трендовий манікюр 2024. Цей дизайн роблять за схожим принципом, що й ауру, але його створюють з використанням нюдових та рожевих відтінків.

Металік

2024 рік також принесе тренд на металеві нігті. За словами шведської майстрині з нігтів Селіни Райден, ми маємо очікувати на справжній бум металіку у манікюрі.

Особливо актуальним буде футуристичне срібло. Але Райден закликає не обмежуватися традиційними металевими відтінками, а експериментувати з більш виразними елементами дизайну.

Манікюр з ефектом блиску для губ

Манікюр з ефектом блиску для губ на твоїх нігтях — це той самий тренд, що ідеально доповнює стиль “чистий макіяж”. Райден каже, що цей тренд продовжить бути актуальним у 2024 році, пропонуючи надзвичайно натуральний і неймовірно глянцевий вигляд.

А щоб зробити його ексклюзивним, можеш додати тонкий французький манікюр або мікродеталі

Глазурований манікюр

А як щодо глазурованих пастельних відтінків? Цей тренд уособлює неперевершену ніжність і акцентує на здоровому та доглянутому вигляді твоїх нігтів. Зазвичай використовуються нейтральні кольори, які надають нігтям чистого, ідеально полірованого вигляду. Вишуканість досягається завдяки густому глянцевому топу.

Майстриня манікюру закликає дивитися далі нейтральних відтінків і експериментувати з новими кольорами для глазурованих нігтів.

Ти можеш обрати нюдові або модні коричневі відтінки, додати хром до французького манікюру, але Райден розповідає, що особливо очікує побачити манікюр 2024 з глазурованими нігтями у пастельних тонах та із райдужним переливанням.

Мандариново-апельсиновий та синій джинс

Селіна Райден радить розширювати межі звичного у цьому році, обираючи нестандартні кольори для нігтів. Вона закликає спробувати щось дике, щось, що здивує. Її особиста ставка — на мандариново-апельсиновий. Уяви собі соковитий відтінок цитруса на твоїх нігтях – це втілення щастя і позитиву.

А якщо ти не в захваті від сонячних кольорів, то можливо тобі припаде до душі джинсово-синій. Джинсовий манікюр може бути м’яким і ненав’язливим, як блакитний ранковий небосхил, або ж глибоким і насиченим, як вечірнє небо над великим містом.

Раніше ми розповідали, як впровадити нові стилі в образ.

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