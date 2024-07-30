Проживати найтепліший сезон року варто з яскравими барвами! Якщо ти в пошуках ідей для літнього манікюру, тоді ми підібрали для тебе кілька варіантів, що вже стали трендом сезону 2024.

Ідеї літнього манікюру 2024 шукай далі у матеріалі. Спойлер: ти не знайдеш там нічого нюдового, ми зібрали лише яскраві варіанти. А ось нюдові тренди манікюру 2024 на будь-яку довжину ти знайдеш в іншому нашому матеріалі.

Манікюр на літо 2024

Влітку завжди хочеться експериментувати зі своєю зовнішністю. І якщо на кардинальні зміни наснаги поки немає, то можна почати із незвичного манікюру.

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Ідеї літнього манікюру 2024 на короткі нігті

Цього сезону можна сміливо надавати перевагу яскравим кольорам, особливо зверни увагу на бірюзовий, золотий, жовтий та салатовий.

Також у трендах залишаються дзеркальні нігті з хромовою пудрою. А якщо є бажання та час — спробуй незвичні малюнки. Кілька ідей манікюру на літо на короткі нігті — далі.

Якщо ти маєш натхнення робити незвичний манікюр, то поглянь, які чудові дизайни є ще!

Ідеї трендового манікюру на літо 2024: тут не буде нюду / 2 Фотографії

Читати на тему Манікюр 2024: які дизайни будуть популярними у цьому році Розповідаємо про головні тренди та ідеї манікюру на 2024 рік у нашому матеріалі.

Тренди манікюру на довгі нігті: літо 2024

На довгих нігтях завжди можна втілити більшу кількість дизайнів. Зокрема, трендову техніку Tie-Dye чи малюнки.

Кольори все ті ж: яскраві, літні, невибагливі.

Ідеї літнього манікюру на літо для довгих нігтів — далі.

Модними залишаються й такі дизайни манікюру на літо на довгі нігті:

Ідеї трендового манікюру на літо 2024: тут не буде нюду / 3 Фотографії

Нині в тренді також і манікюр у корейському стилі: це для сміливих, не інакше! Ідеї корейського манікюру шукай в іншому матеріалі.

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