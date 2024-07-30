Ідеї трендового манікюру на літо 2024: тут не буде нюду

Проживати найтепліший сезон року варто з яскравими барвами! Якщо ти в пошуках ідей для літнього манікюру, тоді ми підібрали для тебе кілька варіантів, що вже стали трендом сезону 2024.
Ідеї літнього манікюру 2024 шукай далі у матеріалі. Спойлер: ти не знайдеш там нічого нюдового, ми зібрали лише яскраві варіанти. А ось нюдові тренди манікюру 2024 на будь-яку довжину ти знайдеш в іншому нашому матеріалі.
Влітку завжди хочеться експериментувати зі своєю зовнішністю. І якщо на кардинальні зміни наснаги поки немає, то можна почати із незвичного манікюру.
Цього сезону можна сміливо надавати перевагу яскравим кольорам, особливо зверни увагу на бірюзовий, золотий, жовтий та салатовий.
Також у трендах залишаються дзеркальні нігті з хромовою пудрою. А якщо є бажання та час — спробуй незвичні малюнки. Кілька ідей манікюру на літо на короткі нігті — далі.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Francesca Inchboard • Natural Nail Manicurist (@nails_and_beauty_by_francesca)
Допис, поширений Francesca Inchboard • Natural Nail Manicurist (@nails_and_beauty_by_francesca)
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Допис, поширений Mani Centric (@manicentric)
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Допис, поширений Makayla Jividen (@fashionablykay)
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Допис, поширений Hannah Beth | Natural Nail Specialist & Educator Lancaster UK. (@studiobyhannahbeth)
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Допис, поширений OPI (@opi)
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Допис, поширений Amber Hancock (@amberjhnails)
Якщо ти маєш натхнення робити незвичний манікюр, то поглянь, які чудові дизайни є ще!
На довгих нігтях завжди можна втілити більшу кількість дизайнів. Зокрема, трендову техніку Tie-Dye чи малюнки.
Кольори все ті ж: яскраві, літні, невибагливі.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений PAULA PAZGRAT | PAZNOKCIE | INSPIRACJE | NAIL ART | POZNAŃ (@pauletta.nails)
Допис, поширений PAULA PAZGRAT | PAZNOKCIE | INSPIRACJE | NAIL ART | POZNAŃ (@pauletta.nails)
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Допис, поширений Aistė Haas (@heygreatnails)
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Допис, поширений Phoebe ???? (@phoebesummernails)
Модними залишаються й такі дизайни манікюру на літо на довгі нігті:
Нині в тренді також і манікюр у корейському стилі: це для сміливих, не інакше! Ідеї корейського манікюру шукай в іншому матеріалі.
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