Светлый и яркий: идеи маникюра на Пасху 2023

На Пасху мы все будто очищаемся, начинаем следить за чистотой собственных мыслей и внешним видом. Для девушек и женщин важен вид и состояние их рук, в частности, и ногтей.
Чтобы ты не морочила себе голову у мастера маникюра, редакция Вікна-новини подобрала для тебя идеи ярких и классических дизайнов маникюра на Пасху 2023 года.
Конечно, у многих с Пасхой возникает одна ассоциация: яркие пасхальные яйца, посыпка на кулич и цветы. Что ж, такие варианты можно выполнить изысканно и аккуратно!
Если ты в поиске красивых идей для цветного, яркого маникюра на Пасху, мы подобрали для тебя несколько таких дизайнов.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ІДЕЇ МАНІКЮРУ • REELS • UA (@nailmaster_blog)
Допис, поширений ІДЕЇ МАНІКЮРУ • REELS • UA (@nailmaster_blog)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ІДЕЇ МАНІКЮРУ | НІГТІ (@next_manic)
Допис, поширений ІДЕЇ МАНІКЮРУ | НІГТІ (@next_manic)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Katie Barras (@nailsby_katie_b)
Допис, поширений Katie Barras (@nailsby_katie_b)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ІДЕЇ/МАНІКЮРУ/NAILS (@idei_ua_nails)
Допис, поширений ІДЕЇ/МАНІКЮРУ/NAILS (@idei_ua_nails)
Если тебе нравятся классические и минималистические дизайны, или ты в поисках чего-то неординарного — у нас есть и такие идеи.
Выбирай, что тебе нравится больше: классический нюд, блестки или френч.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ANTONINA (@_sulla_lamiprofessional_nails_)
Допис, поширений ANTONINA (@_sulla_lamiprofessional_nails_)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений medvid mariana (@art_nails_beauty_time)
Допис, поширений medvid mariana (@art_nails_beauty_time)
Раньше мы рассказывали о трендах маникюра на 2023 год.
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