Светлый и яркий: идеи маникюра на Пасху 2023

На Пасху мы все будто очищаемся, начинаем следить за чистотой собственных мыслей и внешним видом. Для девушек и женщин важен вид и состояние их рук, в частности, и ногтей.

Чтобы ты не морочила себе голову у мастера маникюра, редакция Вікна-новини подобрала для тебя идеи ярких и классических дизайнов маникюра на Пасху 2023 года.

Идеи маникюра на Пасху — яркая подборка

Конечно, у многих с Пасхой возникает одна ассоциация: яркие пасхальные яйца, посыпка на кулич и цветы. Что ж, такие варианты можно выполнить изысканно и аккуратно!

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Если ты в поиске красивых идей для цветного, яркого маникюра на Пасху, мы подобрали для тебя несколько таких дизайнов.

Идеи маникюра на Пасху — классические варианты

Если тебе нравятся классические и минималистические дизайны, или ты в поисках чего-то неординарного — у нас есть и такие идеи.

Выбирай, что тебе нравится больше: классический нюд, блестки или френч.

Раньше мы рассказывали о трендах маникюра на 2023 год.

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