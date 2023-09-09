Оставайся стильной даже в холодное время года! Рассказываем о модной обуви на осень 2023

Осень не только приносит с собой традиционные яркие цвета листьев и прохладные дни, но и устанавливает новые тренды в мире моды. Осенний период является временем, когда модницы и модники со всего мира ищут комфортную, но при этом стильную обувь, чтобы соответствовать тенденциям современной моды.

Подробнее о том, какую модную обувь на осень 2023 выбрать, рассказали в издании Who What Wear.

Модная обувь на осень 2023

Обувь с T-ремешком

Просматривая архивы, дизайнеры решили вернуть моду на обувь с T-ремешком, которая впервые приобрела популярность в 1920-х. После возвращения моды на туфли Мэри Джейн, модели с Т-ремешком также поспешили покорять модниц этой осенью.

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Туфли с острым носом

Несмотря на популярность балеток с закругленным носком, остроносые также будут на пике моды. Их можно идеально комбинировать с джинсами, брюками и платьями.

Лакированные черные туфли-лодочки в черном цвете

Этой осенью лакированные туфли-лодочки в черном цвете будут в тренде, напоминая стиль 90-х. В общем, такая обувь всегда оставалась актуальной, дополняя различные образы.

Высокая подошва и каблуки

Осенний тренд 2023 года — туфли на высокой подошве и каблуке. Будет в тренде обувь такой высоты, как туфли, в которых Наоми Кэмпбелл упала на подиум (бренд Vivienne Westwoods).

Металлик

Акцентный цвет металлик в холодном тоне будет популярным в этом сезоне не только в одежде. Этот цвет мы сможем увидеть на сапогах, балетках и даже в спортивной обуви.

Сапоги-трубы

В этом сезоне стоит присмотреться к сапогам-трубам, которые намного выше голени. Они должны быть не только стильными, но и удобными.

Декор в виде бантов в виде бантов

Банты станут важным декоративным элементом на балетках и туфлях этой осенью: от маленьких и аккуратных до массивных.

Теперь ты знаешь больше о модной обуви на осень 2023. А если ты интересуешься трендами, то обрати внимание, что уже не первый сезон в трендовые позиции в мире моды занимает бежевый тренч. Ранее мы рассказывали, с чем носить эту верхнюю одежду, чтобы оставаться стильной.

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