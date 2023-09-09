Залишайся стильною навіть у холодну пору! Розповідаємо про модне взуття на осінь 2023

Осінь не лише приносить з собою традиційні яскраві кольори листя і прохолодні дні, але й встановлює нові тренди в світі моди. Осінній період є часом, коли модниці та модники з усього світу шукають комфортне, але при цьому стильне взуття, аби відповідати тенденціям сучасної моди.

Детальніше про те, яке модне взуття на осінь 2023 обрати розповіли у виданні Who What Wear.

Модне взуття на осінь 2023

Взуття з T-ременем

Переглядаючи архіви, дизайнери вирішили повернути моду на взуття з T-ремінцем, яке вперше набуло популярності у 1920-х. Після повернення моди на туфлі Мері Джейн, моделі з Т-ремінцем також поспішили підкорювати модниць цієї осені.

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Туфлі з гострим носом

Попри популярність балеток з закругленим носком, гостроносі також будуть на піку моди. Їх ідеально комбінувати з джинсами, штанами та сукнями.

Лаковані чорні туфлі-човники

Цієї осені лаковані туфлі-човники у чорному кольорі будуть у тренді, нагадуючи стиль 90-х. Загалом, таке взуття завжди залишалося актуальним, доповнюючи різноманітні образи.

Висока підошва та підбори

Осінній тренд 2023 року — туфлі на високій підошві та підборах. Буде у тренді взуття такої висоти, як туфлі у яких Наомі Кемпбелл впала на подіумі у взутті від Vivienne Westwoods.

Металік

Акцентний колір металік у холодному тоні буде популярним у цьому сезоні не тільки в одязі. Цей колір ми зможемо побачити на чоботах, балетках та навіть у спортивному взутті.

Чоботи-труби

Цього сезону варто придивитися на чоботи-труби, які висотою набагато вищі за гомілку. Вони мають бути не тільки стильними, але й зручними.

Декор у вигляді бантів

Банти стануть важливим декоративним елементом на балетках і туфлях цієї осені: від маленьких та акуратних до масивних.

Тепер ти знаєш більше про модне взуття на осінь 2023. А якщо ти цікавишся трендами, то зверни увагу, що вже не перший сезон у трендові позиції у світі моди займає бежевий тренч. Раніше ми розповідали, з чим носити цей верхній одяг, аби залишатися стильною.

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