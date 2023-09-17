Тепло, удобно и даже трендово! Свитера на осень и зиму, которые будут в моде — уместные фасоны и цвета

Свитер — база осеннего и зимнего гардероба. Он должен быть максимально удобным, теплым и по возможности модным. Если ты давно хочешь соединить все эти характеристики, читай в нашем материале о модных свитерах на осень и зиму 2023.

Модные свитера на осень и зиму 2023: подборка фасонов и цветов

Актуальными изюминками свитеров сезона осень-зима 2023/24 являются мерцание, классические узоры, блестки, широкая цветовая палитра и вырезы. А еще приятным бонусом будут тактильные свитера — это те, у которых есть эффект меха.

Сочетания цветов

Свитер с тремя, пятью или десятью цветами — на пике моды. Чем больше цветов, тем лучше. К тому же это может быть не только свитер, но и платье.

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Стильными цветами сезона являются: яркий розовый, оттенки коричневого, глубокие оттенки синего и голубого, а также гармоничные сочетания.

Классические узоры

Классика всегда уместна, поэтому классические цвета и узоры возвращаются в моду. Следовательно, геометрия, полоски, темные цвета и все, что ты помнишь в стиле 10-20 лет назад, можно смело доставать из шкафа.

Мерцание и блестки

Мерцающие нитями или количеством блесток свитера — тренд сезона. Это может быть полностью блестящая одежда или декорирование на плечах, рукавах или другой части. Ко вниманию возьми пайетки, блестки, камешки и все, что излучает блеск.

Свитера с вырезами

Свитера с интересными и изящными вырезами, особенно графическими, будут стильными этой осенью и зимой. Это может быть вырез на плече, или хаотические вырезы на всем изделии.

Свитера с эффектом меха

Тактильные свитера — хит сезона. Они имеют такое название, потому что приятны на ощупь. Чаще всего тактильными свитерами являются такие, которые имитируют мех, с нитями и другие декоративными массивными элементами.

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