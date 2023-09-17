Тепло, удобно и даже трендово! Свитера на осень и зиму, которые будут в моде — уместные фасоны и цвета

Свитер — база осеннего и зимнего гардероба. Он должен быть максимально удобным, теплым и по возможности модным. Если ты давно хочешь соединить все эти характеристики, читай в нашем материале о модных свитерах на осень и зиму 2023.
Актуальными изюминками свитеров сезона осень-зима 2023/24 являются мерцание, классические узоры, блестки, широкая цветовая палитра и вырезы. А еще приятным бонусом будут тактильные свитера — это те, у которых есть эффект меха.
Свитер с тремя, пятью или десятью цветами — на пике моды. Чем больше цветов, тем лучше. К тому же это может быть не только свитер, но и платье.
Стильными цветами сезона являются: яркий розовый, оттенки коричневого, глубокие оттенки синего и голубого, а также гармоничные сочетания.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mie Firring (@spektakelstrik)
Публикация от Mie Firring (@spektakelstrik)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Annett Rønning-Moe — interiør, strikk og inspo (@byannett)
Публикация от Annett Rønning-Moe — interiør, strikk og inspo (@byannett)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Embraknit — Julie Embrå (@embrajulie)
Публикация от Embraknit — Julie Embrå (@embrajulie)
Классика всегда уместна, поэтому классические цвета и узоры возвращаются в моду. Следовательно, геометрия, полоски, темные цвета и все, что ты помнишь в стиле 10-20 лет назад, можно смело доставать из шкафа.
Фото:Instagram/cosstores
Фото:Instagram/PoloRalphLauren
Фото: Instagram/kosa.knitwear
Мерцающие нитями или количеством блесток свитера — тренд сезона. Это может быть полностью блестящая одежда или декорирование на плечах, рукавах или другой части. Ко вниманию возьми пайетки, блестки, камешки и все, что излучает блеск.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MAGIC KNITTING DOO (@knitting.magic)
Публикация от MAGIC KNITTING DOO (@knitting.magic)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HIJA DE LA PUNTADA! (@hijadelapuntada)
Публикация от HIJA DE LA PUNTADA! (@hijadelapuntada)
Свитера с интересными и изящными вырезами, особенно графическими, будут стильными этой осенью и зимой. Это может быть вырез на плече, или хаотические вырезы на всем изделии.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Melissa knits (@melissaknits_)
Публикация от Melissa knits (@melissaknits_)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от dino.onlinestore (@dino___store)
Публикация от dino.onlinestore (@dino___store)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СУКНІ КОСТЮМИ СПІДНИЦІ БРЮКИ ВЗУТТЯ (@varu.btq.ua)
Публикация от СУКНІ КОСТЮМИ СПІДНИЦІ БРЮКИ ВЗУТТЯ (@varu.btq.ua)
Тактильные свитера — хит сезона. Они имеют такое название, потому что приятны на ощупь. Чаще всего тактильными свитерами являются такие, которые имитируют мех, с нитями и другие декоративными массивными элементами.
Фото:Instagram/Gucci
Фото: Instagram/knitlab_ua
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