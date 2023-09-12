Не обязательно работать в библиотеке: что такое новый тренд librarian-core и как его воссоздать в одежде

Наверное, каждый сезон рождает новый тренд. Причем старые тоже не забываются, их могут использовать для создания образов, но уже не в столь больших масштабах.

Летом мир заполонил тренд Barbie-core, раньше была популярной Тихая роскошь, которая всегда будет кстати. Но этой осенью появился новый тренд — librarian-core или стиль библиотекаря.

Мы расскажем, что нужно знать об этом тренде и какие главные элементы.

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Тренд librarian-core: что это такое

Такой стиль библиотекаря любит американская модель Белла Хадид. Ее часто можно увидеть в образе, который могут смело носить работники библиотек.

Недавно Белла Хадид продемонстрировала новый образ в этом стиле, более осовремененный. Она соединила юбку меди с белой рубашкой и свитшотом, кроссовками и высокими белыми носками. А также не забыла о прямоугольных очках — они являются одним из главных элементов тренда, даже если у тебя хорошее зрение.

Другой образ Беллы Хадид в таком стиле — total black. Она надела черный гольф, брюки, обувь, не забыла об очках, украшениях и обруче для волос.

Лучшим референсом эстетики librarian-core считают образ Жизель Бюндхен в фильме Дьявол носит Prada, которая в культовой киноленте носит очки, платья-футляры и туфли-лодочки.

Как воспроизвести тренд librarian-core

Такие “образы библиотекарей” с вкраплением трендовых акцентов можно увидеть на последних показах Miu Miu, Prada и Chanel.

В основе гардероба в стиле librarian-core лежат юбки плиссе, клетчатый принт, приталенные джемпера и кардиганы, лаконичные рубашки, балетки и мери джейн, лоферы с квадратным носком и туфли с kitten heels, капроновые колготки, украшения с жемчугом и очки.

Этот тренд не всегда должен быть скучным, его можно усовершенствовать и добавить интересных элементов. Например, попробуй поэкспериментировать с прозрачными тканями или разными воротничками, а классическую обувь замени спортивной. Вдохновение можно найти на модных подиумах сезона осень-зима 2023/24.

Или же ищи референсы среди образов Беллы Хадид или других моделей, а также тебе помогут социальные сети.

Среди украинских брендов вещи в стиле librarian-core ищи в коллекциях Poustovit, byMe, O. Taje, Sage, Alice K, Икос, Hvoya и т.д.

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