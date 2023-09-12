Не обов’язково працювати у бібліотеці: що таке новий тренд librarian-core та як його відтворити в одязі

Напевно, кожен сезон породжує новий тренд. Причому старі також не забуваються, їх можуть використовувати для створення образів, але вже не в таких великих масштабах.

Влітку нас заполонив тренд Barbie-core, раніше була популярною Тиха розкіш, яка завжди буде доречною. Але цієї осені з’явився новий тренд — librarian-core або стиль бібліотекаря.

Ми розповімо, що треба знати про цей тренд та які головні елементи.

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Тренд librarian-core: що це таке

Такий стиль бібліотекаря полюбляє американська модель Белла Хадід. Її часто можна побачити в образі, який можуть сміливо носити працівники бібліотек.

Нещодавно Белла Хадід продемонструвала новий образ у цьому стилі, більш осучаснений. Вона поєднала спідницю міді з білою сорочкою і світшотом, кросівками й високими білими шкарпетками. А також не забула про прямокутні окуляри — вони є одним із головним елементів тренду, навіть якщо в тебе хороший зір.

Інший образ Белли Хадід у такому стилі — total black. Вона вдягнула чорний гольф, штани, взуття, не забула про окуляри, прикраси та обруч для волосся.

Найкращим референсом естетики librarian-core вважають образ Жизель Бюндхен у фільмі Диявол носить Prada, яка в культовій кінострічці носить окуляри, сукні-футляри та туфлі-човники.

Як відтворити тренд librarian-core

Такі “образи бібліотекарів” із вкрапленням трендових акцентів можна побачити на останніх показах Miu Miu, Prada та Chanel.

В основі гардероба у стилі librarian-core — спідниці плісе, картатий принт, приталені джемпери й кардигани, лаконічні сорочки, балетки й мері джейн, лофери з квадратним мисом і туфлі з kitten heels, капронові колготки, прикраси з перлами та окуляри.

Цей тренд не завжди має бути нудним, його можна усучаснити та додати цікавих елементів. Наприклад, спробуй поекспериментувати з прозорими тканинами чи різними комірцями, а класичне взуття заміни на спортивне. Натхнення можна знайти на модних подіумах сезону осінь-зима 2023/24.

Або ж шукай референси серед образів Белли Хадід чи інших моделей, а також тобі допоможуть соціальні мережі.

Серед українських брендів речі у стилі librarian-core шукай в колекціях Poustovit, byMe, O.Taje, Sage, Alice K, Ікос, Hvoya тощо.

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