Здоров'я та краса

Не обов’язково працювати у бібліотеці: що таке новий тренд librarian-core та як його відтворити в одязі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Вересня 2023, 11:00
Librariancore або стиль бібліотекаря: розбираємо новий тренд
Фото: IMDb, Instagram

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Не обов’язково працювати у бібліотеці: що таке новий тренд librarian-core та як його відтворити в одязі
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