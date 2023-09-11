Колір, принт, довжина та склад: наймодніші пальта осені 2023 та як їх правильно обирати

Сонечко вже гріє не так сильно, тому варто замислитися над тим, щоб придбати нове пальто. Для обновки дехто обирає наймодніші пальта сезону осінь-зима 2023-2024.

Адже хочеться бути у тренді й мати класний вигляд й у верхньому одязі. Адже часто наші модні зібрані луки не видно під пальто.

Стилістка Рената Павлик розповіла Вікнам, які пальта модні цієї осені, про кольори, принти та довжину. Також вона дала кілька порад, на що варто звертати увагу при виборі пальто.

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Наймодніші пальта сезону осінь-зима 2023-2024

Рената Павлик говорить, що цього сезону, як і в кількох попередніх, на піку трендів залишаються дві довжини — міні та максі.

— Якщо хочеться обрати виріб на роки, зверни увагу на довжини мідаксі (середина литки) або максі (рівень щиколотки). Ці довжини завжди буду актуальними, завжди мають вишуканий вигляд та пасують під будь-який зріст.

Саме так, дівчата зі зростом нижче 160 см, не боїмося довжини нижче коліна! — акцентує вона.

Додає, якщо хочеться чогось, що більш трендове, треба звернути увагу на пальто-піджаки та кейпи, довжиною трохи нижче як найширша лінія твоїх стегон, або ж пальто-бомбери.

Який колір пальто у моді 2023

— Фасон, колір, довжину, деталі верхнього одягу, а особливо пальто, — обирай індивідуально під свою фігуру та зріст. Найкраще — за зоною корекції: не давай акцент туди, звідки хочеться забрати увагу.

Найуніверсальніші — пальто-халат або прямого крою, вони не виходять з моди, підходять під більшість форм фігури і якраз вони слугуватимуть найдовше, — пояснює експертка.

Наголошує, що головним кольором цього сезону однозначно буде насичений класичний червоний.

— Але також на подіумах нам пропонують нетипові відтінки для осені: лавандовий, лимонний та інші пастельні.

Серед принтів можна виділити анімалістичний та геометрію (гусяча лапка, ялинка тощо). На них я б радила звертати увагу лише після того, як основний фундамент у гардеробі буде побудований, — радить Рената.

Колір, принт, довжина та склад: наймодніші пальта осені 2023 та як їх правильно обирати / 3 Фотографії

Фото: marine_diet; marinamartyniv; alvasperle / Instagram

За її словами, пальто, на яких буде менше фурнітури, довговічніші та мають дорогий вигляд. Тут все залежить від індивідуального стилю, смаку та цілі — придбати на роки чи на один-два сезони.

Колір, принт, довжина та склад: наймодніші пальта осені 2023 та як їх правильно обирати / 2 Фотографії

Фото: freo.official; by.galushka / Instagram

Експертка каже, що серед пальт найбільше виграють нейтральні відтінки: палітри синього, коричневого (від світлого бежевого до шоколадного) або ахроматів (сірий, графіт, чорний, рідше білий).

— Проте я б ще звернула увагу на приглушені й завжди актуальні відтінки для осінньо-зимового сезону: марсала, хакі, оливковий, гірчичний, колір пляшки. Вони такі ж універсальні, як чорний або коричневий, але виглядають цікавіше та стильніше, — акцентує стилістка.

Антитренди на осіннє пальто 2023

— Я вже і забула про таке визначення, як антитренд. Ми вже майже не маємо з ним справу, адже мода взяла екологічніший розвиток.

Якщо згадати куці, обтислі пальта довжиною до колін, можливо, навіть з капюшоном, їх я б могла назвати антитрендом, — каже Рената Павлик.

На що звернути увагу при виборі пальто

Стилістка каже, що найголовніше у виборі пальто, це склад.

Правильний склад відповідає за основні властивості зимового верхнього одягу: зберігати тепло, не покриватися ковтунцями, не залишати сліди на іншому одязі.

Найкраще обирати склад сумішей:

якщо “люкс” і середній сегмент — вовна (шерсть мериноса, овеча, альпаки) та кашемір;

якщо мас-маркет — віддати перевагу або повністю натуральному (але зауваж, що у цьому сегменті натуральні волокна можуть бути значно тоншого шару, відповідно на бирці буде гарний склад, але носитиметься виріб погано) або натуральні й ненатуральні волокна у співвідношенні 2:1;

якщо є алергія на шерсть — обирати пальто хоча б з часткою бавовни у складі й з додатковим утепленням синтепону/синтепуху.

Склад підкладу: 100% віскоза (рідше тенсел або ацетат). Віскоза вважається ненатуральною тканиною, адже отримується штучно. Проте вона має властивості натуральних волокон: дозволяє шкірі дихати, не електризується, не парить, тому вона дуже вдало працює як підклад теплого верхнього одягу, — пояснює стилістка.

Вона додає, що на рівні зі складом, головне вибрати правильний розмір!

Обирай на розмір/два більше свого, адже під пальто ми одягаємо теплі светри/піджаки. Пам‘ятай, розширює те, що тісно облягає, а не навпаки!

Також варто розуміти, що гріє нас взимку не шерсть або пух, а повітря, яке зберігається між нашим тілом та шарами одягу, — акцентує Рената Павлик.

У вересні ми ще можемо зловити той момент, коли не треба вдягати багато верхнього одягу. Раніше ми розповідали про трендові образи вересня 2023.

Головне фото: marine_diet; fannyamandanilsson / Instagram

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