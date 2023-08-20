Вересень вже не за горами, тож саме час розібратися з літнім гардеробом та скомбінувати осінні образи.

На щастя, синоптики обіцяють нам теплий вересень — а це причина спробувати комбінувати літній та осінній одяг для стильного образу.

Як одягатися цієї осені, щоб почуватися комфортно — розповідаємо далі.

Зараз також дивляться

Десять образів вересня 2023

Поради та варіанти, які ми наведемо нижче не є правилом. Адже все залежить від твоїх вподобань, а головне — аби твій образ подобався саме тобі! Якщо ж маєш у шафі щось із того, що ми запропонуємо сьогодні — спробуй поекспериментувати.

Осінній штанний костюм та літні топи

Такий образ в стилі street-style обов’язково заграє по-новому, тож поєднуй костюм з топом-бандо або звичайним топом.

Сорочка і джинси у поєднанні з мюлі

Білі сорочки та джинси — це вічна класика. Додати родзинки можуть або дизайнерські рішення, або взуття. Пропонуємо спробувати й те, й інше вже цього вересня!

Не ховай, а комбінуй! Десять образів для твого стильного вересня / 2 Фотографії

Бермуди із жакетом

Таке собі поєднання літа та осені в одному образі — шорти-бермуди, лонгслів або топ та жакет.

Особливості може додати взуття: обирай ковбойки або чоботи на підборах.

Спідниця максі та сорочка

Класичне поєднання. Можна гратися з матеріалами та кольорами, а цікавинки додадуть шкарпетки на відкрите взуття та краватка — як опція, яка може пасувати саме тобі.

Джинсовий образ

Як ми вже казали раніше, цього року джинсові образи є на піку популярності. А в осінню прохолоду — це ідеальний варіант для виходу на вулицю у справах.

Спідниця міні та будь-який верх

Міні можна поєднувати з верхом будь-яких довжин. Вулична мода пропонує додавати білу сорочку, куртку та високе взуття.

Не ховай, а комбінуй! Десять образів для твого стильного вересня / 5 Фотографій

Шкіряна сукня та кофта

Цього літа в моді були шкіряні сукні й дизайнери попереджали, що цей тренд залишиться поміж нас надовго. Тож спробуй на кофту чи топ надягнути свою шкіряну сукню.

Додай сюди ковбойки чи будь-яке високе взуття — буде неперевершено!

Поєднання білизняної сукні та в’язаного светра

Це теж із рубрики “поєднай літо та осінь”. Можна обирати монохром, який буде в тренді цієї осені, або надавати перевагу контрастним кольорам.

Сукня максі та жакет

Ідеальне осіннє поєднання сукні довжини максі з жакетом. Додай масивні прикраси, високе взуття та яскраву сумку.

Також в моді й надалі залишаються бежеві тренчі. З чим їх поєднувати цього сезону, ми розповідали раніше.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.