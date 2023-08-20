Сентябрь уже не за горами, поэтому самое время разобраться с летним гардеробом и скомбинировать осенние образы.

К счастью, синоптики обещают нам теплый сентябрь — а это причина попытаться комбинировать летнюю и осеннюю одежду для стильного образа.

Как одеваться этой осенью, чтобы чувствовать себя комфортно — рассказываем дальше.

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Десять образов сентября 2023 года

Советы и варианты, которые мы приведем ниже, не являются правилом. Ведь все зависит от твоих собственных предпочтений, а главное, чтобы твой образ нравился именно тебе! Если же у тебя в шкафу есть что-то из того, что мы предложим сегодня — попробуй поэкспериментировать.

Осенний брючный костюм и летние топы

Такой образ в стиле street-style обязательно заиграет по-новому, так что сочетай костюм с топом-бандо или обычным топом.

Рубашка и джинсы в сочетании с мюли

Белые рубашки и джинсы — это вечная классика. Добавить изюминку могут или дизайнерские решения, или обувь. Предлагаем попробовать и то, и другое уже в этом сентябре!

Не прячь, а комбинируй! Десять образов для твоего стильного сентября / 2 Фотографии

Бермуды с жакетом

Такое сочетание лета и осени в одном образе — шорты-бермуды, лонгслив или топ и жакет.

Особенности может добавить обувь: выбирай ковбойки или сапоги на каблуке.

Юбка макси и рубашка

Классическое соединение. Можно играть с материалами и цветами, а интересности добавят носки на открытую обувь и галстук — как опция, которая может подходить именно тебе.

Джинсовый образ

Как мы уже говорили ранее, в этом году джинсовые образы на пике популярности. А в осеннюю прохладу — это идеальный вариант для выхода на улицу по делам.

Юбка мини и любой верх

Мини можно совмещать с верхом любой длины. Уличная мода предлагает добавлять белую рубашку, куртку и высокую обувь.

Не прячь, а комбинируй! Десять образов для твоего стильного сентября / 5 Фотографий

Кожаное платье и кофта

Этим летом в моде были кожаные платья и дизайнеры предупреждали, что этот тренд останется у нас надолго. Попробуй на кофту или топ надеть свое кожаное платье.

Добавь сюда ковбойки или любую высокую обувь — будет непревзойденно!

Сочетание бельевого платья и вязаного свитера

Это тоже из рубрики “совмести лето и осень”. Можно выбирать монохром, который будет в тренде этой осенью, или отдавать предпочтение контрастным цветам.

Платье макси и жакет

Идеальное осеннее сочетание платья длины макси с жакетом. Добавь массивные украшения, высокую обувь и яркую сумку.

Также в моде и дальше остаются бежевые тренчи. С чем их совмещать в этом сезоне, мы рассказывали раньше.

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