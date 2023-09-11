Цвет, принт, длина и состав: самые модные пальто осени 2023 и как их правильно выбирать

Летнее жаркое солнышко уже греет не так сильно, поэтому стоит задуматься над тем, чтобы приобрести новое пальто. Для обновки некоторые выбирают самые модные пальто сезона осень-зима 2023-2024.

Ведь хочется быть в тренде и иметь классный вид и в верхней одежде. Ведь часто наши модные собранные луки не видны под пальто.

Стилистка Рената Павлик рассказала Вікнам, какие пальто модны этой осенью, о цветах, принтах и длине. Также она дала несколько советов, на что следует обращать внимание при выборе пальто.

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Самые модные пальто сезона осень-зима 2023-2024

Рената Павлик говорит, что в этом сезоне, как и в нескольких предыдущих, на пике трендов остаются две длины — мини и макси.

— Если хочется выбрать изделие на годы, обрати внимание на длины мидакси (середина икры) или макси (уровень лодыжки). Эти длины всегда будут актуальны, всегда имеют изысканный вид и подходят под любой рост.

Именно так, девушки с ростом ниже 160 см, не боимся длины ниже колена! — акцентирует она.

Добавляет, если хочется чего-то, что более трендово, нужно обратить внимание на пальто-пиджаки и кейпы, длиной чуть ниже широчайшей линии твоих бедер, или пальто-бомберы.

Какой цвет пальто в моде 2023

— Фасон, цвет, длину, детали верхней одежды, особенно пальто, — выбирай индивидуально под свою фигуру и рост. Лучше всего — за зоной коррекции: не давай акцент туда, откуда хочется забрать внимание.

Самые универсальные — пальто-халат или прямого кроя, они не выходят из моды, подходят под большинство форм фигуры и как раз они будут служить дольше всего, — объясняет эксперт.

Отмечает, что главным цветом этого сезона будет однозначно насыщенный классический красный.

— Но также на подиумах нам предлагают нетипичные оттенки для осени: лавандовый, лимонный и другие пастельные.

Среди принтов можно выделить анималистическую и геометрию (гусиная кавычка, елка и т.п.). На них я бы советовала обращать внимание только после того, как основной фундамент в гардеробе будет построен, — советует Рената.

Цвет, принт, длина и состав: самые модные пальто осени 2023 и как их правильно выбирать / 3 Фотографии

Фото: marine_diet; marinamartyniv; alvasperle / Instagram

По ее словам, пальто, на которых будет меньше фурнитуры, более долговечны и имеют “дорогой” вид. Здесь все зависит от индивидуального стиля, вкуса и цели — приобрести на годы или на один-два сезона.

Цвет, принт, длина и состав: самые модные пальто осени 2023 и как их правильно выбирать / 2 Фотографии

Фото: freo.official; by.galushka / Instagram

Эксперт говорит, что среди пальто больше всего выигрывают нейтральные оттенки: палитры синего, коричневого (от светлого бежевого до шоколадного) или ахроматов (серый, графит, черный, реже белый).

— Однако я еще обратила бы внимание на приглушенные и всегда актуальные оттенки для осенне-зимнего сезона: марсала, хаки, оливковый, горчичный, цвет бутылки. Они так же универсальны, как черный или коричневый, но выглядят интереснее и стильнее, — акцентирует стилистка.

Антитренды на осеннее пальто 2023

— Я уже и забыла о таком определении, как антитренд. Мы уже почти не имеем с ним дело, ведь мода взяла более экологическое развитие.

Если вспомнить куцые, обтягивающее пальто длиной до колен, возможно даже с капюшоном, их я могла бы назвать антитрендом, — говорит Рената Павлик.

На что обратить внимание при выборе пальто

Стилистка говорит, что самое главное в выборе пальто — это состав.

Правильный состав отвечает за основные свойства зимней верхней одежды: хранить тепло, не покрываться катышками, не оставлять следы на другой одежде.

Лучше выбирать состав смесей:

если “люкс” и средний сегмент — шерсть (шерсть мериноса, овечки, альпаки) и кашемир;

если масс-маркет — предпочесть или полностью натуральный (но заметь, что в этом сегменте натуральные волокна могут быть значительно более тонкого слоя, соответственно, на бирке будет хороший состав, но изделие будет носиться плохо) или натуральные и ненатуральные волокна в соотношении 2:1;

если есть аллергия на шерсть — выбирать пальто хотя бы с долей хлопка в составе и с дополнительным утеплением синтепона/синтепуха.

Состав подложи: 100% вискоза (реже тенсел или ацетат). Вискоза считается ненатуральной тканью, ведь получается искусственно. Однако она обладает свойствами натуральных волокон: позволяет коже дышать, не электризуется, не парит, поэтому она удачно работает как подклад теплой верхней одежды, — объясняет стилистка.

Она добавляет, что на уровне с составом, главное выбрать правильный размер!

Выбирай на размер/два больше своего, ведь под пальто мы одеваем теплые свитера/пиджаки. Помни, расширяет то, что тесно облегает, а не наоборот!

Также следует понимать, что греет нас зимой не шерсть или пух, а воздух, хранящийся между нашим телом и слоями одежды, — акцентирует Рената Павлик.

В сентябре мы еще можем поймать тот момент, когда не нужно одевать много верхней одежды. Ранее мы рассказывали о трендовых образах сентября 2023 года.

Главное фото: marine_diet; fannyamandanilsson / Instagram

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