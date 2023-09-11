Разнообразие в выборе! Модные джинсы на осень и зиму 2023 — подборка актуальных фасонов

Джинсы десятки лет служат людям как универсальная и удобная повседневная одежда. Поэтому они должны быть комфортными, подходить под значительную часть гардероба, а также быть стильными.
В материале мы расскажем о модных джинсах на сезон осень-зима 2023/24. Читай подробнее о стильных цветах и фасонах, которые будут в тренде осенью и зимой.
Мода на джинсы в этом и следующем году играет разнообразием. Поэтому каждый(-ая) найдет для себя что-то для особого случая или для ежедневной носки. Трендовых и стильных фасонов пять, а некоторые остались с прошлых сезонов поэтому, наверное, у тебя найдется стильная пара джинсов.
Этот фасон имеет дополнительные карманы, широкий. Название происходит от слова плотник, поэтому большие карманы предназначены были для инструментов. Такие джинсы сочетаются с кожаными куртками, рубашками и пуховиками.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Abby | Fashion Internet Person (@abbyontheinternet)
Публикация от Abby | Fashion Internet Person (@abbyontheinternet)
Мешковатые фасоны давно полюбились людям, поэтому они долго не выходят из трендов. Джинсы бэгги стали популярными еще более 30 лет назад. Стильными вариантами будут как низкая, так и высокая талия.
Фото: lupoleo
Фото: jadehoney62
Карго с высокой талией — отличный вариант для осени и зимы 2023. Однако модели с низкой талией также заслуживают внимания. Их можно сочетать с укороченными куртками, джинсовой одеждой и пальто.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ting Cao (@sybil.tang)
Публикация от Ting Cao (@sybil.tang)
Еще одна довольно популярная модель джинсов, которую можно носить летом и зимой. Это универсальные джинсы, комфортные для активного движения, легко стилизованные под образы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily James (@itsemilyjames)
Публикация от Emily James (@itsemilyjames)
Если ты любишь комбинированные фасоны — скинни с широким подолом прекрасно подойдут. Они прилегают к бедрам и верхней части ног, очерчивают силуэт, а внизу расходятся в свободный крой.
Фото: Shein/Pinterest
Фото: Topshop/Pinterest
Раньше мы рассказывали о модной обуви на осень 2023.
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