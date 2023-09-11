Разнообразие в выборе! Модные джинсы на осень и зиму 2023 — подборка актуальных фасонов

Джинсы десятки лет служат людям как универсальная и удобная повседневная одежда. Поэтому они должны быть комфортными, подходить под значительную часть гардероба, а также быть стильными.

В материале мы расскажем о модных джинсах на сезон осень-зима 2023/24. Читай подробнее о стильных цветах и фасонах, которые будут в тренде осенью и зимой.

Модные джинсы на сезон осень-зима 2023: стильные цвета и фасоны

Мода на джинсы в этом и следующем году играет разнообразием. Поэтому каждый(-ая) найдет для себя что-то для особого случая или для ежедневной носки. Трендовых и стильных фасонов пять, а некоторые остались с прошлых сезонов поэтому, наверное, у тебя найдется стильная пара джинсов.

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Carpenter

Этот фасон имеет дополнительные карманы, широкий. Название происходит от слова плотник, поэтому большие карманы предназначены были для инструментов. Такие джинсы сочетаются с кожаными куртками, рубашками и пуховиками.

Baggy/мешковатые

Мешковатые фасоны давно полюбились людям, поэтому они долго не выходят из трендов. Джинсы бэгги стали популярными еще более 30 лет назад. Стильными вариантами будут как низкая, так и высокая талия.

Карго с высокой талией

Карго с высокой талией — отличный вариант для осени и зимы 2023. Однако модели с низкой талией также заслуживают внимания. Их можно сочетать с укороченными куртками, джинсовой одеждой и пальто.

Balloon

Еще одна довольно популярная модель джинсов, которую можно носить летом и зимой. Это универсальные джинсы, комфортные для активного движения, легко стилизованные под образы.

Скинни с широким подолом

Если ты любишь комбинированные фасоны — скинни с широким подолом прекрасно подойдут. Они прилегают к бедрам и верхней части ног, очерчивают силуэт, а внизу расходятся в свободный крой.

Раньше мы рассказывали о модной обуви на осень 2023.

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