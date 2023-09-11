Розмаїття у виборі! Модні джинси на осінь та зиму 2023 — добірка актуальних фасонів

Джинси десятки років слугують людям як універсальний та зручний повсякденний одяг. Тому вони мають бути комфортними, пасувати під значну частину гардероба, а також — бути стильними.

У матеріалі ми розповімо про модні джинси на сезон осінь-зима 2023/24. Читай детальніше про стильні кольори та фасони, які будуть у тренді восени та взимку.

Модні джинси на сезон осінь-зима 2023: стильні кольори та фасони

Мода на джинси цього та наступного року грає розмаїттям. Тому кожен(-а) знайде для себе щось для особливої нагоди чи на щоденне носіння. Трендових та стильних фасонів аж п’ять, а деякі залишилися з минулих сезонів, тож, певно, у тебе знайдеться стильна пара джинсів.

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Carpenter

Цей фасон має додаткові кишені, є широким. Назва походить він слова тесляр — великі кишені були призначені для інструментів. Такі джинси поєднуються зі шкіряними куртками, сорочками та навіть пуховиками.

Baggy/мішкуваті

Мішкуваті фасони давно полюбилися людям, тому вони тривалий час не виходять з трендів. Джинси беггі стали популярними ще понад 30 років тому. Стильними варіантами будуть як низька, так і висока талія.

Карго з високою талією

Карго з високою талією — чудовий варіант для осені та зими 2023. Однак моделі з низькою талією також заслуговують на увагу. Їх можна поєднувати зі вкороченими куртками, джинсовим одягом та пальтами.

Balloon

Ще одна досить популярна модель джинсів, яку можна носити влітку та взимку. Це універсальні джинси, комфортні для активного руху, які легко стилізувати під образи.

Скінні з широким подолом

Якщо ти любиш комбіновані фасони — скінні з широким подолом чудово підійдуть. Вони прилягають до стегон та верхньої частини ніг, окреслюють силует, а донизу розходяться у вільний крій.

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