Розмаїття у виборі! Модні джинси на осінь та зиму 2023 — добірка актуальних фасонів

Джинси десятки років слугують людям як універсальний та зручний повсякденний одяг. Тому вони мають бути комфортними, пасувати під значну частину гардероба, а також — бути стильними.
У матеріалі ми розповімо про модні джинси на сезон осінь-зима 2023/24. Читай детальніше про стильні кольори та фасони, які будуть у тренді восени та взимку.
Мода на джинси цього та наступного року грає розмаїттям. Тому кожен(-а) знайде для себе щось для особливої нагоди чи на щоденне носіння. Трендових та стильних фасонів аж п’ять, а деякі залишилися з минулих сезонів, тож, певно, у тебе знайдеться стильна пара джинсів.
Цей фасон має додаткові кишені, є широким. Назва походить він слова тесляр — великі кишені були призначені для інструментів. Такі джинси поєднуються зі шкіряними куртками, сорочками та навіть пуховиками.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Abby | Fashion Internet Person (@abbyontheinternet)
Публикация от Abby | Fashion Internet Person (@abbyontheinternet)
Мішкуваті фасони давно полюбилися людям, тому вони тривалий час не виходять з трендів. Джинси беггі стали популярними ще понад 30 років тому. Стильними варіантами будуть як низька, так і висока талія.
Фото: lupoleo
Фото: jadehoney62
Карго з високою талією — чудовий варіант для осені та зими 2023. Однак моделі з низькою талією також заслуговують на увагу. Їх можна поєднувати зі вкороченими куртками, джинсовим одягом та пальтами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ting Cao (@sybil.tang)
Публикация от Ting Cao (@sybil.tang)
Ще одна досить популярна модель джинсів, яку можна носити влітку та взимку. Це універсальні джинси, комфортні для активного руху, які легко стилізувати під образи.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily James (@itsemilyjames)
Публикация от Emily James (@itsemilyjames)
Якщо ти любиш комбіновані фасони — скінні з широким подолом чудово підійдуть. Вони прилягають до стегон та верхньої частини ніг, окреслюють силует, а донизу розходяться у вільний крій.
Фото: Shein/Pinterest
Фото: Topshop/Pinterest
Раніше ми розповідали про модне взуття на осінь 2023.
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