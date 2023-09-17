Тепло, зручно і навіть трендово! Светри на осінь та зиму, які будуть у моді — доречні фасони і кольори

Светр — база осіннього та зимового гардеробу. Він має бути максимально зручним, теплим і за можливості модним. Якщо ти давно хочеш поєднати усі ці характеристики, читай у нашому матеріалі про модні светри на осінь та зиму 2023.
Актуальними родзинками светрів сезону осінь-зима 2023/24 є мерехтіння, класичні візерунки, блискітки, широка колірна палітра та вирізи. А ще приємним бонусом будуть тактильні светри — це ті, які мають ефект хутра.
Светр з трьома, п’ятьма чи десятьма кольорами — на піку моди. Чим більше кольорів, тим краще. До того ж це може бути не лише светр, а й сукня.
Кольорами, що матимуть стильний вигляд, є: яскравий рожевий, відтінки коричневого, глибокі відтінки синього та блакитного, а також гармонійні поєднання.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mie Firring (@spektakelstrik)
Публикация от Mie Firring (@spektakelstrik)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Annett Rønning-Moe – interiør, strikk og inspo (@byannett)
Публикация от Annett Rønning-Moe – interiør, strikk og inspo (@byannett)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Embraknit – Julie Embrå (@embrajulie)
Публикация от Embraknit – Julie Embrå (@embrajulie)
Класика завжди доречна, а тому класичні кольори та візерунки повертаються в моду. Відтак геометрія, смужки, темні кольори та все, що ти пам’ятаєш у стилі 10-20 років тому — можна сміливо діставати з шафи.
Фото: Instagram/cosstores
Фото:Instagram/PoloRalphLauren
Фото: Instagram/kosa.knitwear
Светри, що мерехтять нитками чи кількістю блискіток — тренд сезону. Це може бути повністю блискучий одяг чи декорування на плечах, рукавах чи іншій частині. До уваги візьми паєтки, блискітки, камінці та все, що випромінює блиск.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MAGIC KNITTING DOO (@knitting.magic)
Публикация от MAGIC KNITTING DOO (@knitting.magic)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HIJA DE LA PUNTADA! (@hijadelapuntada)
Публикация от HIJA DE LA PUNTADA! (@hijadelapuntada)
Светри з цікавими та витонченими вирізами, особливо графічними, будуть стильними цієї осені та зими. Це може бути виріз на плечі, або ж хаотичні вирізи на всьому виробі.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Melissa knits (@melissaknits_)
Публикация от Melissa knits (@melissaknits_)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от dino.onlinestore (@dino___store)
Публикация от dino.onlinestore (@dino___store)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СУКНІ КОСТЮМИ СПІДНИЦІ БРЮКИ ВЗУТТЯ (@varu.btq.ua)
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Тактильні светри — хіт сезону. Вони мають таку назву, бо приємні на дотик. Найчастіше тактильними светрами є такі, що імітують хутро, мають нитки та інші декоративні масивні елементи.
Фото:Instagram/Gucci
Фото:Instagram/knitlab_ua
Раніше ми розповідали, що таке тренд librarian-core та як його відтворити.
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