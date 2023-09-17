Тепло, зручно і навіть трендово! Светри на осінь та зиму, які будуть у моді — доречні фасони і кольори

Светр — база осіннього та зимового гардеробу. Він має бути максимально зручним, теплим і за можливості модним. Якщо ти давно хочеш поєднати усі ці характеристики, читай у нашому матеріалі про модні светри на осінь та зиму 2023.

Модні светри на осінь та зиму 2023: добірка фасонів та кольорів

Актуальними родзинками светрів сезону осінь-зима 2023/24 є мерехтіння, класичні візерунки, блискітки, широка колірна палітра та вирізи. А ще приємним бонусом будуть тактильні светри — це ті, які мають ефект хутра.

Кольорові поєднання

Светр з трьома, п’ятьма чи десятьма кольорами — на піку моди. Чим більше кольорів, тим краще. До того ж це може бути не лише светр, а й сукня.

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Кольорами, що матимуть стильний вигляд, є: яскравий рожевий, відтінки коричневого, глибокі відтінки синього та блакитного, а також гармонійні поєднання.

Класичні візерунки

Класика завжди доречна, а тому класичні кольори та візерунки повертаються в моду. Відтак геометрія, смужки, темні кольори та все, що ти пам’ятаєш у стилі 10-20 років тому — можна сміливо діставати з шафи.

Мерехтіння та блискітки

Светри, що мерехтять нитками чи кількістю блискіток — тренд сезону. Це може бути повністю блискучий одяг чи декорування на плечах, рукавах чи іншій частині. До уваги візьми паєтки, блискітки, камінці та все, що випромінює блиск.

Светри з вирізами

Светри з цікавими та витонченими вирізами, особливо графічними, будуть стильними цієї осені та зими. Це може бути виріз на плечі, або ж хаотичні вирізи на всьому виробі.

Светри з ефектом хутра

Тактильні светри — хіт сезону. Вони мають таку назву, бо приємні на дотик. Найчастіше тактильними светрами є такі, що імітують хутро, мають нитки та інші декоративні масивні елементи.

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