Модный цвет волос 2025: какие оттенки в тренде

Фото Unsplash Тенденции в мире моды меняются очень быстро. Появляются новые тренды не только на одежду, но и на такие вещи, как маникюр и даже покраска волос. Читай в материале о модном цвете волос 2025 года. Если ты хочешь изменить стиль, то, возможно, тебе приглянется один из вариантов. Модный цвет волос 2025 В 2025 году в центре внимания естественность: вместо ярких, кислотных цветов в моду входят оттенки, максимально приближенные к натуральному цвету волос. Наибольшим спросом будут теплые блонды, рыжие и медные тона, насыщенные каштаны, шоколадные и бронзовые варианты. Основной акцент — на естественную красоту волос. Теплый медовый блонд Этот тон идеально подходит женщинам всех возрастов. Он освежает лицо, делает образ более мягким и нежным. Оттенок натурального меда с золотистым переливом придает волосам глубину и объем, выглядит дорого и непринужденно. Песочный блонд Универсальный вариант между классическим блондом и более теплыми вариациями. Этот цвет сохраняет естественность, но позволяет экспериментировать с нюансами: от бежевого и пепельного до легкого рыжего или жемчужного. Благодаря многослойности песочный блонд подходит многим и выглядит актуально в любом стиле. Читать по теме Сама себе стилист: инструкция, как самостоятельно покрасить волосы Ты можешь сделать лучше, чем в салоне. Рассказываем, как самостоятельно покрасить волосы. Кашемировый блонд Это утонченное сочетание холодных и теплых нот блонда, что создает глубокий, почти “тканевой” эффект — от этого и происходит название. Такой оттенок подстраивается под любой тон кожи, цвет глаз или натуральные волосы. Легкие переливы сглаживают черты лица и придают мягкость образу. Каштановые оттенки Глубокий каштановый снова возвращается в лидеры. Это тот вариант, который придает образу свежести, при этом не утрачивая естественности. Его можно удачно сочетать с любой внешностью: он выглядит прекрасно и с темными, и со светлыми глазами, подчеркивает черты лица, делает акцент на глазах и придает образу глубины и индивидуальности. Ореховый брюнет Теплый, мягкий, коричневый с легкими золотистыми или карамельными переливами. Идеальный вариант для тех, кто хочет добавить глубины темных волос без кардинальных изменений. Холодный мокка Выдержанный, элегантный оттенок с легким пепелистым подтоном. Подходит для светлой кожи с нейтральным или холодным подтоном, отлично освежает внешность и смотрится дорого. Карамельный шатен Теплый, мягкий тон с медовыми и янтарными нотками. Хорошо подходит как к светлому, так и смуглому тону кожи. Выглядит естественно, но добавляет изюм. Но помни, что окрашивание может вредить волосам. Читай, как часто можно окрашивать волосы. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Волосы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter