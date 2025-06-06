Модний колір волосся 2025: які відтінки у тренді

Тенденції у світі моди змінюються дуже швидко. З’являються нові тренди не лише на одяг, а й на такі речі як манікюр та навіть фарбування волосся.

Читай у матеріалі про модний колір волосся 2025. Якщо ти хочеш змінити стиль, то, можливо, тобі приглянеться один із варіантів.

Модний колір волосся 2025

У 2025 році у центрі уваги — природність: замість яскравих, кислотних кольорів у моду входять відтінки, максимально наближені до натурального кольору волосся. Найбільшим попит матимуть теплий блонд, руді та мідні тони, насичені каштани, шоколадні й бронзові варіанти. Основний акцент — на природну красу волосся.

Теплий медовий блонд

Цей тон ідеально підходить жінкам будь-якого віку. Він освіжає обличчя, робить образ м’якшим і ніжнішим. Відтінок натурального меду з золотистим переливом додає волоссю глибини та об’єму, виглядає дорого і невимушено.

Пісочний блонд

Універсальний варіант між класичним блондом і теплішими варіаціями. Цей колір зберігає природність, але дозволяє експериментувати з нюансами: від бежевого й попелястого до легкого рудого або перлового. Завдяки багатошаровості пісочний блонд пасує багатьом і виглядає актуально в будь-якому стилі.

Кашеміровий блонд

Це витончене поєднання холодних і теплих нот блонду, що створює глибокий, майже “тканинний” ефект — від цього і походить назва. Такий відтінок підлаштовується під будь-який тон шкіри, колір очей чи натуральне волосся. Легкі переливи згладжують риси обличчя та надають м’якості образу.

Каштанові відтінки

Глибокий каштановий знову повертається в лідери. Це той варіант, що додає образу свіжості, при цьому не втрачаючи природності. Його можна вдало поєднувати з будь-якою зовнішністю: він має чудовий вигляд і з темними, і зі світлими очима, підкреслює риси обличчя, робить акцент на очах і надає образу глибини та індивідуальності.

Горіховий брюнет

Теплий, м’який коричневий з легкими золотистими або карамельними переливами. Ідеальний варіант для тих, хто хоче додати глибини темному волоссю без кардинальних змін.

Холодний мокка

Витриманий, елегантний відтінок з легким попелястим підтоном. Підходить для світлої шкіри з нейтральним або холодним підтоном, чудово освіжає зовнішність і виглядає дорого.

Карамельний шатен

Теплий, м’який тон з медовими та бурштиновими нотками. Добре пасує як до світлого, так і до смуглявого тону шкіри. Виглядає природно, але додає родзинки.

Але пам’ятай, що фарбування може шкодити волоссю. Читай, як часто можна фарбувати волосся.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.