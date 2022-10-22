Когда просыпаешься как после душа: почему ты сильно потеешь ночью и что с этим делать

Замечаешь за собой такое, что просыпаешься в мокрой от пота одежде? Хотя сейчас ночью и не жарко, причина интенсивных потоотделений может быть в другом. Если у тебя есть ночная потливость, читай в нашем материале объяснение врача.
Врач-эндокринолог Анастасия Соколова рассказала LIGA.Life, о чем сигнализируют обильные потоотделения и как их остановить.
Среди причин могут быть медицинские и немедицинские. Для начала следует исключить влияние вторых.
Немедицинские причины повышенной потливости
Если среди перечисленного выше ничего не подходит к твоей ситуации, это может быть гипергидроз.
Активное потоотделение может постигнуть и днем и ночью. Однако ночью ты больше их замечаешь, ведь активируется вегетативная нервная система, отвечающая за секрецию желез.
Если потливость связана с нервной системой, человек будет остро ощущать симптомы в зонах стоп и ладоней, — говорит эндокринолог Анастасия Соколова.
Если потливость связана с нервной системой, человек будет остро ощущать симптомы в зонах стоп и ладоней, — говорит эндокринолог Анастасия Соколова.
К причинам гипергидроза (повышенной потливости) относятся:
Если после того, как уберешь немедицинские факторы, а также наладишь питание, потливость не пройдет, необходимо посетить врача для дальнейшей диагностики здоровья.
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