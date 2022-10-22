Коли прокидаєшся наче після душу: чому ти сильно пітнієш вночі і що з цим робити

Помічаєш за собою таке, що прокидаєшся в мокрому від поту одязі? Хоча нині вночі й не спекотно, причина інтенсивних потовиділень може бути в іншому. Якщо в тебе є нічна пітливість, читай у нашому матеріалі пояснення лікарки.
Лікарка-ендокринологиня Анастасія Соколова розповіла LIGA.Life, про що сигналізують рясні потовиділення і як їх зупинити.
Серед причин можуть бути медичні й немедичні. Для початку варто виключити вплив других.
Немедичні причини підвищеної пітливості
Якщо серед вищеперерахованого нічого не підходить до твоєї ситуації, це може бути гіпергідроз.
Активне потовиділення може спіткати і вдень, і вночі. Проте вночі ти більше їх помічаєш, адже активується вегетативна нервова система, яка відповідає за секрецію залоз.
Якщо пітливість пов’язана з нервовою системою, людина гостро відчуватиме симптоми в зонах стоп та долонь, — каже ендокринологиня Анастасія Соколова.
Якщо пітливість пов’язана з нервовою системою, людина гостро відчуватиме симптоми в зонах стоп та долонь, — каже ендокринологиня Анастасія Соколова.
До причин гіпергідрозу (підвищеної пітливості) належать:
Якщо після того, як прибереш немедичні фактори, а також налагодиш харчування, пітливість не пройде, необхідно відвідати лікаря для подальшої діагностики стану здоров’я.
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