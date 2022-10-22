Коли прокидаєшся наче після душу: чому ти сильно пітнієш вночі і що з цим робити

Помічаєш за собою таке, що прокидаєшся в мокрому від поту одязі? Хоча нині вночі й не спекотно, причина інтенсивних потовиділень може бути в іншому. Якщо в тебе є нічна пітливість, читай у нашому матеріалі пояснення лікарки.

Чому я пітнію вночі — пояснення ендокринологині

Лікарка-ендокринологиня Анастасія Соколова розповіла LIGA.Life, про що сигналізують рясні потовиділення і як їх зупинити.

Серед причин можуть бути медичні й немедичні. Для початку варто виключити вплив других.

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Немедичні причини підвищеної пітливості

Висока температура в кімнаті.

Рівень вологості.

Якість постільної білизни, ковдри та подушок.

Підвищена пітливість: медичні причини

Якщо серед вищеперерахованого нічого не підходить до твоєї ситуації, це може бути гіпергідроз.

Активне потовиділення може спіткати і вдень, і вночі. Проте вночі ти більше їх помічаєш, адже активується вегетативна нервова система, яка відповідає за секрецію залоз.

Якщо пітливість пов’язана з нервовою системою, людина гостро відчуватиме симптоми в зонах стоп та долонь, — каже ендокринологиня Анастасія Соколова.

До причин гіпергідрозу (підвищеної пітливості) належать:

Підвищений обмін речовин (переїдання, великі фізичні навантаження тощо). Захворювання щитоподібної залози. Цукровий діабет. Високий рівень пітливості може сигналізувати про невиявлений діабет. Гормональні збої. Ми раніше розповідали, як визначити гормональний дисбаланс. Побічний ефект від ліків. Хронічний стрес. Тривожні розлади та панічні атаки.

Якщо після того, як прибереш немедичні фактори, а також налагодиш харчування, пітливість не пройде, необхідно відвідати лікаря для подальшої діагностики стану здоров’я.

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