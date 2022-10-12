Температура падає — апетит росте. Як повернути собі контроль над їжею

Постійний стрес, зменшення світлового дня та холод можуть спровокувати неконтрольоване збільшення апетиту.

Чому ми хочемо їсти в холодну пору року більше та що робити, щоб утримати свій апетит, розповіла ендокринологиня та дієтологиня Наталія Самойленко.

Чому ми хочемо їсти більше?

Це пов’язано з низкою причин. Перша — потреба оточити себе комфортом та теплом. Багато з нас намагаються зігрітися не тільки светрами та ковдрами, а й їжею та напоями, що містять багато пустих вуглеводів.

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Коли зовнішня температура падає, температура тіла також знижується. Це викликає потяг до багатої на калорії їжі, яка швидко зігріє.

Друга причина збільшення апетиту — це зменшення світлового дня. Цей фактор впливає на настрій, подекуди провокуючи осінню депресію.

Чим менше світла, тим менше серотоніну виділяє організм, тож ми намагаємося закрити нестачу іншим способом — їжею.

Третьою причиною є зменшення фізичних навантажень. Без них апетит підвищується, і в результаті ми більше їмо і менше рухаємося, що вплине на збільшення ваги.

Візьми апетит у свої руки: як налагодити харчування

Режим

Налагоджувати харчування варто з основи — регулярності. Коли ми пропускаємо прийом їжі, то збільшуємо ймовірність того, що переїмо або ж перекусимо не зовсім здоровою їжею.

Дієтологиня радить дотримуватися триразового стабільного харчування та додавати в раціон корисні перекуси фруктами, горіхами, йогуртами без добавок тощо.

Збалансуй тарілку

Секрет збалансованої тарілки допоможе тримати себе та свій апетит у формі без зайвих зусиль і підрахунків калорій. Для цього просто поділи звичну тарілку на три частини.

Більшу частину тарілки, приблизно половину, має займати клітковина — овочі та фрукти. Іншу частину тарілки поділи навпіл.

Одну половинку заповни корисними вуглеводами, наприклад цільнозерновими кашами, хлібом та макаронами з твердих сортів пшениці. Все інше місце наповни білками: яйцями, м’ясом птиці, риби, бобовими чи соєю.

Не забувай додавати до кожної страви корисні жири: олії, авокадо, оливки, горіхи, гарбузове насіння тощо.

Чим простіше — тим краще.

Не варто ускладнювати страви кількома видами майонезних заправок чи важкими соусами. Заміняй їх на простіші інгредієнти.

Не їж, коли тобі нудно або коли хочеться тепла, підтримки чи комфорту. Допоможе відслідкувати таку поведінку щоденник харчування.

Здоровий сон — здоровий шлунок. Часто відсутність сну серйозно впливає на розлади харчування.

Отримуй достатньо світла. Намагайся якомога більше часу проводити на вулиці у світловий день.

Саме відсутність світла впливає на розвиток осінньої депресії. Читай про методи профілактики та лікування осінньої хандри від лікаря Комаровського.

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