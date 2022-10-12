Температура падает — аппетит растет. Как вернуть себе контроль над едой

Постоянный стресс, уменьшение светового дня и холод могут спровоцировать неконтролируемое увеличение аппетита.
Почему нам хочется больше есть в холодное время года и что делать, чтобы удержать свой аппетит, рассказала эндокринолог и диетолог Наталья Самойленко.
Это связано с рядом причин. Первая — потребность окружить себя комфортом и теплом. Многие из нас пытаются согреться не только свитерами и одеялами, а едой и напитками с большим количеством пустых углеводов.
Когда наружная температура падает, температура тела также снижается, что вызывает тягу к богатой калориями, быстро согревающей пище.
Когда наружная температура падает, температура тела также снижается, что вызывает тягу к богатой калориями, быстро согревающей пище.
Вторая причина увеличения аппетита — это уменьшение светового дня. Этот фактор влияет на настроение, иногда провоцируя осеннюю депрессию.
Чем меньше света, тем меньше серотонина выделяет организм, поэтому мы пытаемся закрыть этот недостаток другим способом — едой.
Третьей причиной является уменьшение физических нагрузок. Без них аппетит повышается, и в результате мы больше едим и меньше двигаемся, что влияет на увеличение веса.
Налаживать питание следует из основы — регулярности. Когда мы пропускаем прием пищи, то увеличиваем вероятность того, что переедим или перекусим не совсем здоровой пищей.
Диетолог советует соблюдать трехразовое стабильное питание и добавлять в рацион полезные перекусы фруктами, орехами, йогуртами без добавок и т.д.
Секрет сбалансированной тарелки поможет тебе держать себя и аппетит в форме без лишних усилий и подсчетов калорий. Для этого просто дели стандартную тарелку на три части.
Большую часть тарелки, примерно одну вторую, должна занимать клетчатка — овощи и фрукты. Другую часть тарелки разделили пополам.
Одну половинку заполни полезными углеводами, например цельнозерновыми кашами, хлебом и макаронами из твердых сортов пшеницы. Все остальное место наполни белками: яйцами, мясом птицы, рыбы, бобовыми или соей.
Не забывай добавлять к каждому блюду полезные жиры: масла, авокадо, оливки, орехи, семена тыквы и т.д.
Не забывай добавлять к каждому блюду полезные жиры: масла, авокадо, оливки, орехи, семена тыквы и т.д.
Не стоит усложнять блюда несколькими видами майонезных заправок или тяжелыми соусами. Заменяй их на более простые ингредиенты.
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