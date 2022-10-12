Температура падает — аппетит растет. Как вернуть себе контроль над едой

Постоянный стресс, уменьшение светового дня и холод могут спровоцировать неконтролируемое увеличение аппетита.

Почему нам хочется больше есть в холодное время года и что делать, чтобы удержать свой аппетит, рассказала эндокринолог и диетолог Наталья Самойленко.

Почему мы хотим есть больше?

Это связано с рядом причин. Первая — потребность окружить себя комфортом и теплом. Многие из нас пытаются согреться не только свитерами и одеялами, а едой и напитками с большим количеством пустых углеводов.

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Когда наружная температура падает, температура тела также снижается, что вызывает тягу к богатой калориями, быстро согревающей пище.

Вторая причина увеличения аппетита — это уменьшение светового дня. Этот фактор влияет на настроение, иногда провоцируя осеннюю депрессию.

Чем меньше света, тем меньше серотонина выделяет организм, поэтому мы пытаемся закрыть этот недостаток другим способом — едой.

Третьей причиной является уменьшение физических нагрузок. Без них аппетит повышается, и в результате мы больше едим и меньше двигаемся, что влияет на увеличение веса.

Возьми аппетит в свои руки: как наладить питание

Режим

Налаживать питание следует из основы — регулярности. Когда мы пропускаем прием пищи, то увеличиваем вероятность того, что переедим или перекусим не совсем здоровой пищей.

Диетолог советует соблюдать трехразовое стабильное питание и добавлять в рацион полезные перекусы фруктами, орехами, йогуртами без добавок и т.д.

Сбалансируй тарелку

Секрет сбалансированной тарелки поможет тебе держать себя и аппетит в форме без лишних усилий и подсчетов калорий. Для этого просто дели стандартную тарелку на три части.

Большую часть тарелки, примерно одну вторую, должна занимать клетчатка — овощи и фрукты. Другую часть тарелки разделили пополам.

Одну половинку заполни полезными углеводами, например цельнозерновыми кашами, хлебом и макаронами из твердых сортов пшеницы. Все остальное место наполни белками: яйцами, мясом птицы, рыбы, бобовыми или соей.

Не забывай добавлять к каждому блюду полезные жиры: масла, авокадо, оливки, орехи, семена тыквы и т.д.

Чем проще — тем лучше

Не стоит усложнять блюда несколькими видами майонезных заправок или тяжелыми соусами. Заменяй их на более простые ингредиенты.

Не ешь, когда тебе скучно или когда тебе нужно тепло, поддержка или комфорт. Поможет отследить такое поведение ежедневник питания.

Здоровый сон — здоровый желудок. Часто отсутствие сна оказывает серьезное влияние на расстройства питания.

Получай достаточно света. Старайся как можно больше времени проводить на улице в световой день.

Именно отсутствие света оказывает влияние на развитие осенней депрессии. Читай, какие методы профилактики и лечения осенней хандры от доктора Комаровского.

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