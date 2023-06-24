Какая норма воды для взрослых и детей? В Минздраве рассказали, сколько нужно пить в разные сезоны

Благодаря рекламным кампаниям мы знаем, что нужно пить не менее полутора литров воды в день, независимо от времени года или потребности.

Люди усердно верили в этот гениальный маркетинговый ход, поэтому пили воду литрами, даже когда пить совсем не хотелось. Но действительно ли человек должен ежедневно выпивать определенное количество воды?

Когда и сколько пить взрослым и детям, как потребность в жидкости зависит от сезона и как понять, что организму недостаточно воды, рассказали в Минздраве.

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Забудь про полтора литра в день: сколько на самом деле нужно пить

В Минздраве советуют забыть о мифе маркетологов, ведь независимо от времени года, нам нужно получить столько жидкости, сколько требует организм в определенный момент.

Никому нельзя находиться в состоянии жажды и тем более обезвоживания.

Нет нормы воды, — отметили в Минздраве. Зато есть чувство жажды, понимание потребности в воде в зависимости от разных факторов.

Взрослым нужное количество жидкости подскажут ощущения, а маленьким детям — взрослые. Старшим людям, которые не пьют воду по определенным причинам, может понадобиться помощь.

Водный баланс — это то, сколько воды ты теряешь и сколько нужно получить извне. Дело в том, что он зависит от большого перечня факторов: температуры и влажности воздуха, одежды, занятия, потребленной пищи, стресса, работы почек, лекарств и т.д.

Таких факторов, которые могут повлиять на водный баланс — много, поэтому универсальных советов по количеству жидкости для разных времен года дать невозможно.

Потребность в жидкости может меняться каждый день в зависимости от обстоятельств, поэтому ориентировуйся прежде всего на жажду. Формула проста: хочешь пить — пей, не хочешь — не пей.

В Минздраве говорят, что жидкостью считается не только вода, а и борщ, компот, мандарины, яблоки, чай, молоко и кефир — все, кроме алкоголя и крепкого кофе.

Последние являются диуретиками — содержат воду, но заставляют почки сильнее ее выводить, провоцируя жажду.

Как распознать жажду взрослым, детям и пожилым людям

Иногда люди могут путать жажду с голодом или сознательно не утолять ее по определенным причинам: не хотят повышать давление или идти в туалет.

Дети и люди с деменцией просто не способны распознать сигналы жажды, поэтому им понадобится помощь других.

Сигналами жажды у взрослых являются:

сухость во рту;

ноющие ощущения под диафрагмой;

желтый или темный цвет мочи;

запор. Особенно, если вместо воды или сочных фруктов и овощей ты несколько раз пил(-ла) крепкий кофе или пил(-ла) спиртное. В Минздраве объясняют, когда не хватает жидкости, тело высасывает из кишечника все.

Проявления жажды у детей

У детей жажда может иметь проявление внезапной капризности, плаксивости, апатии. У очень маленьких детей, которых мучает жажда, кожа может потерять упругость.

Также можно ориентироваться на то, как часто ребенок ходит в туалет или на горшок. Если мочеиспускание давно не было, нужно напомнить о воде.

В Минздраве напоминают, что пить во время и после еды можно и нужно! Но приучать малышей нужно к воде, а не сокам, чаю с сахаром, газированным напиткам и т.д.

Даже натуральные свежевыжатые соки не приносят пользы.

— Вместо напитков, которые будут колебать уровень глюкозы у тебя или твоего ребенка, обрати внимание на воду, яблоки, мандарины, апельсины, малину, вишни, огурцы, помидоры — все это источники жидкости, минералов, клетчатки и витаминов.

Почему пожилые люди забывают пить: проявления жажды

В случае деменции или ограниченной мобильности человек может сам не вспомнить, что ему нужно выпить воду. Поэтому поговорка о стакане воды приобретает серьезное значение.

Проявлениями жажды у таких людей могут быть: головокружение, спутанность мыслей, сухость во рту, скверное настроение, запор.

Решить проблему можно напоминаниями: словами, записками, приложениями для телефона, бутылкой, которая будет всегда под рукой.

Если есть проблемы с давлением и человек с беспокойством делает каждый глоток, то в Минздраве рекомендуют не терпеть жажду, а обсудить с семейным врачом, что с этим можно сделать.

Подсказка от Минздрава: давление мы регулируем не обезвоживанием, а лекарствами, которые предотвращают гипертензию и обладают пролонгированным действием.

Что это за лекарство, и как его можно получить бесплатно, расскажет семейный врач. А как программа Доступное лекарство работает во время войны и что можно получить бесплатно — читай в материале.

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