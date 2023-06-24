Какая норма воды для взрослых и детей? В Минздраве рассказали, сколько нужно пить в разные сезоны

Благодаря рекламным кампаниям мы знаем, что нужно пить не менее полутора литров воды в день, независимо от времени года или потребности.
Люди усердно верили в этот гениальный маркетинговый ход, поэтому пили воду литрами, даже когда пить совсем не хотелось. Но действительно ли человек должен ежедневно выпивать определенное количество воды?
Когда и сколько пить взрослым и детям, как потребность в жидкости зависит от сезона и как понять, что организму недостаточно воды, рассказали в Минздраве.
В Минздраве советуют забыть о мифе маркетологов, ведь независимо от времени года, нам нужно получить столько жидкости, сколько требует организм в определенный момент.
Никому нельзя находиться в состоянии жажды и тем более обезвоживания.
Нет нормы воды, — отметили в Минздраве. Зато есть чувство жажды, понимание потребности в воде в зависимости от разных факторов.
Нет нормы воды, — отметили в Минздраве. Зато есть чувство жажды, понимание потребности в воде в зависимости от разных факторов.
Взрослым нужное количество жидкости подскажут ощущения, а маленьким детям — взрослые. Старшим людям, которые не пьют воду по определенным причинам, может понадобиться помощь.
Водный баланс — это то, сколько воды ты теряешь и сколько нужно получить извне. Дело в том, что он зависит от большого перечня факторов: температуры и влажности воздуха, одежды, занятия, потребленной пищи, стресса, работы почек, лекарств и т.д.
Таких факторов, которые могут повлиять на водный баланс — много, поэтому универсальных советов по количеству жидкости для разных времен года дать невозможно.
Потребность в жидкости может меняться каждый день в зависимости от обстоятельств, поэтому ориентировуйся прежде всего на жажду. Формула проста: хочешь пить — пей, не хочешь — не пей.
Потребность в жидкости может меняться каждый день в зависимости от обстоятельств, поэтому ориентировуйся прежде всего на жажду. Формула проста: хочешь пить — пей, не хочешь — не пей.
В Минздраве говорят, что жидкостью считается не только вода, а и борщ, компот, мандарины, яблоки, чай, молоко и кефир — все, кроме алкоголя и крепкого кофе.
Последние являются диуретиками — содержат воду, но заставляют почки сильнее ее выводить, провоцируя жажду.
Иногда люди могут путать жажду с голодом или сознательно не утолять ее по определенным причинам: не хотят повышать давление или идти в туалет.
Дети и люди с деменцией просто не способны распознать сигналы жажды, поэтому им понадобится помощь других.
Сигналами жажды у взрослых являются:
У детей жажда может иметь проявление внезапной капризности, плаксивости, апатии. У очень маленьких детей, которых мучает жажда, кожа может потерять упругость.
Также можно ориентироваться на то, как часто ребенок ходит в туалет или на горшок. Если мочеиспускание давно не было, нужно напомнить о воде.
В Минздраве напоминают, что пить во время и после еды можно и нужно! Но приучать малышей нужно к воде, а не сокам, чаю с сахаром, газированным напиткам и т.д.
В Минздраве напоминают, что пить во время и после еды можно и нужно! Но приучать малышей нужно к воде, а не сокам, чаю с сахаром, газированным напиткам и т.д.
Даже натуральные свежевыжатые соки не приносят пользы.
— Вместо напитков, которые будут колебать уровень глюкозы у тебя или твоего ребенка, обрати внимание на воду, яблоки, мандарины, апельсины, малину, вишни, огурцы, помидоры — все это источники жидкости, минералов, клетчатки и витаминов.
В случае деменции или ограниченной мобильности человек может сам не вспомнить, что ему нужно выпить воду. Поэтому поговорка о стакане воды приобретает серьезное значение.
Проявлениями жажды у таких людей могут быть: головокружение, спутанность мыслей, сухость во рту, скверное настроение, запор.
Проявлениями жажды у таких людей могут быть: головокружение, спутанность мыслей, сухость во рту, скверное настроение, запор.
Решить проблему можно напоминаниями: словами, записками, приложениями для телефона, бутылкой, которая будет всегда под рукой.
Если есть проблемы с давлением и человек с беспокойством делает каждый глоток, то в Минздраве рекомендуют не терпеть жажду, а обсудить с семейным врачом, что с этим можно сделать.
Подсказка от Минздрава: давление мы регулируем не обезвоживанием, а лекарствами, которые предотвращают гипертензию и обладают пролонгированным действием.
Что это за лекарство, и как его можно получить бесплатно, расскажет семейный врач. А как программа Доступное лекарство работает во время войны и что можно получить бесплатно — читай в материале.
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