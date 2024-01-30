Если простой и сдержанный маникюр является твоим любимым, мы тебя прекрасно понимаем! Ведь он подходит ко всем образам, выглядит дорого и лучше носится. Но порой хочется его разнообразить, так что держи идеи дизайна на длинные и короткие ногти.

Нюдовый маникюр 2024: идеи дизайна на длинные и короткие ногти

Нюд бывает довольно разным — от прозрачного, нежно-розового и до молочного. Если такие цвета импонируют тебе больше всего в любое время года, держи подборку интересных цветов и дизайнов.

Нюдовый маникюр 2024: разнообразие цветов и дизайнов на любую длину / 4 Фотографии

Фото: Instagram/thegelbottlenz, holliebarkernailartist, sophies_nails20

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Нюдовый маникюр на 2024 год не имеет особых трендов, но дизайны могут его украсить. Вот несколько вариантов такого маникюра с дизайнами. Разнообразить нюд можно французским маникюром, бусинками, линиями или блестками.

Нюдовый маникюр 2024: разнообразие цветов и дизайнов на любую длину / 4 Фотографии

Фото: Instagram/chillax_nails, nailsbyharriet_,_urnails, beauty_touch_studio_gorodok_

Держи еще подборку, какой нюдовый маникюр будет актуален как зимой, так и летом. Вообще такой маникюр ценят за элегантность и простоту. Он не выбивается из образов, поэтому есть классическим.

А также преимущество в том, что мастера делают его гораздо быстрее, потому что зачастую хватает базового покрытия. Если ты ищешь вариант нюда к празднику или неординарному событию, добавь акцент из блесток. Они не будут слишком яркими.

Раньше мы рассказывали, что такое японский маникюр и как его выполняют.

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