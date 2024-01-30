Нюдовий манікюр 2024: різноманіття кольорів та дизайнів на будь-яку довжину

Якщо простий і стриманий манікюр є твоїм улюбленим, ми тебе чудово розуміємо! Адже він підходить під усі образи, має дорогий вигляд і краще носиться. Але часом хочеться його урізноманітнити, тож тримай ідеї дизайну на довгі та короткі нігті.
Нюд буває досить різним — від прозорого, ніжно-рожевого і до молочного. Якщо такі кольори імпонують тобі найбільше в будь-яку пору року, тримай добірку цікавих кольорів та дизайнів.
Фото: Instagram/thegelbottlenz, holliebarkernailartist, sophies_nails20
Нюдовий манікюр на 2024 рік не має особливих трендів, але дизайни можуть його прикрасити. Ось декілька варіантів такого манікюру з дизайнами. Урізноманітнити нюд можна французьким манікюром, намистинками, лініями чи блискітками.
Фото: Instagram/chillax_nails, nailsbyharriet_,_urnails, beauty_touch_studio_gorodok_
Тримай ще добірку, який нюдовий манікюр буде актуальним як взимку, так і влітку. Узагалі нюдовий манікюр цінують за елегантність та простоту. Він не вибивається з образів, тому є класичним.
А також його перевага у тому, що майстри роблять його значно швидше, бо найчастіше вистачає лише базового покриття. Якщо ти шукаєш варіант нюду до свята, додай акцент з блискіток. Вони не будуть надто яскравими.
Раніше ми розповідали, що таке японський манікюр та як його виконують.
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