Одна жизнь спасает четырех: невероятная история трансплантации в Украине

Говорят, когда закрывается одна дверь, то открывается другая. Но по этой логике, когда один человек уходит из жизни, он дает шанс на жизнь другим.

По крайней мере, так случилось в этот раз. В Ивано-Франковске в областной больнице от инсульта скончалась 52-летняя женщина. К сожалению, медики оказались бессильны. Однако родные – муж и дети – решили дать шанс на жизнь кому-то другому и подписали согласие на донорство.

Единая информационная система трансплантации решила, что одну почку получит реципиент больницы донора — это 30-летняя женщина, бывшая военная, мама двоих детей, почки которой вывел из строя коронавирус.

Вторую почку, а также сердце и печень система отдала другим пациентам из Львова и Хмельницкого, откуда команды врачей срочно выехали в Ивано-Франковск.

Почку помогли пересадить в областной больнице, остальные — забирали во Львов. Вторую почку и печень везли машинами, поскольку время жизни органа вне тела это позволяет.

Однако сердце нужно было доставить вертолетом, ведь у кардиохирургов после извлечения есть всего три часа, чтобы оно забилось в груди реципиента. Только перед операцией стало известно, что из-за погодных условий вертолет прилететь не сможет.

Тогда осталось всего два варианта: отказаться от сердца или же попытаться довезти его тоже машиной в снег и гололед, чтобы спасти 67-летнего мужчину. Авто патрульных справилось за 1 ч 40 мин.

Оказавшись в больнице, у трансплантологов был всего час на спасение мужчины. И им это удалось. Теперь в груди 67-летнего Ярослава бьется новое здоровое сердце.

Жена мужчины рассказала, что он уже давно болел. Пытался пить привычные таблетки, но со временем и они не могли спасти его уставшее от трех инфарктов сердце.

Я ведь не знала, что будет трансплантация сердца, понимаете? – говорит женщина.

Семья ожидала больше повторное шунтирование или же какое-то другое хирургическое вмешательство. Однако не предполагали, что будет именно трансплантация.

Звонок, возвестивший женщину о непостижимом, раздался в два ночи. Врач звонил по телефону, чтобы спросить согласие на операцию.

Поэтому пришлось советоваться всей семьей. Когда спросили самого пациента, он просто ответил, что согласен на все.

Буду жить, так буду. Умру, так умру.

Жена уже после операции рассказывает, что никогда о таком не задумывалась. Лишь слышала о некоторых случаях за границей. Однако однозначно говорит об одном – о благодарности семье донора. Женщина радуется, что есть люди, которые в столь ​​тяжелую минуту думают еще и о спасении других.

— Я хоть не знаю того человека, дай Бог, чтобы все было к лучшему. Очень низко я им кланяюсь за то, что они могут спасти моего мужа.

Семья рискует всем, когда отдает свои органы, чтобы примножить жизнь другому человеку.

Следом за сердцем авто Национальной полиции Украины под звуки сирен привезли еще один бесценный груз – донорскую печень. Ее получила 27-летняя львовянка Марьяна, которая уже около пяти лет болела циррозом печени.

Девушка признается, что многое не знала о своей болезни. Однако когда уже находилась на лечении, то врач сказал, что есть лишь один выход – трансплантация.

Об этом слышать было страшно. Еще страшнее – не дождаться.

Девушка вспоминает, что узнала о трансплантации около полуночи. Позвонил по телефону врач и попросил быстро приехать. Поэтому, несмотря на страх и с надеждой на то, что все будет хорошо, Марьяна собрала вещи и отправилась в больницу.

Марьяна говорит: единственное, о чем мечтает – после выздоровления лично поблагодарить семью донора и обнять их, ведь они теперь для нее, как семья.

Я очень благодарю, что дали мне такой шанс на жизнь.

Вторую почку пересадили 38-летнему Вадиму из Хмельницкого. Человек более восьми лет страдал гломерулонефритом. Его отец умер от такой же болезни, потому что отказался от лечения.

Хронический гломерулонефрит, когда перестают работать почки на время, вообще теряют деятельность, уменьшаются в объеме. Как в народе говорят – усыхают.

Вадим решил так просто не сдаваться, ходил на гемодиализ время от времени и ждал своего спасения. Муж рассказывает, что пытались держаться с женой, боролись разными возможностями, способами, хватались за разные варианты.

К тому же пришлось ограничить все поездки, поскольку подобные вещи всегда отходят на второй план или вообще исчезают. Так Вадим ходил три раза в неделю по четыре часа на гемодиализ. Признается, что в первый раз было очень тяжело лежать столько времени и ждать.

Потом нашли такую ​​альтернативу – книги. Так и пробегала наша жизнь.

После диализа приходил домой, поел, в постель, отдохнул и на работу.

Ему дважды за это время звонили и говорили, что есть почка, но в конце концов донорский орган не подходил. Тем не менее, они с женой верили: третий звонок окажется счастливым.

Первое, что почувствовал, когда узнал о новом шансе — это тремор. Был немного в недоумении, как собираться, было уже десять минут второго. Такой был глубокий сон.

Только когда проснулся, жена была рядом со мной. Думал, что это сон.

Однако испытания мужчины на крепость только начинались, поскольку ему нужно было сквозь непогоду вести машину. Поэтому приехали на место назначения только утром.

Жена после операции говорит, что понимает, как родственникам донора было тяжело терять родного человека. Однако очень благодарна за то, что спасли ее любимого. Женщина уверена, что все люди будут благодарны за такой поступок и шанс на вторую жизнь.

Человек все равно потом продолжает жить. Не в их родственниках, а в ком-нибудь другом.

Судьбы всех этих людей зависели от трансплантации. И благодаря объединениям усилий людей со всей Украины, их жизни удалось спасти.

Напомним, что спасти чью-то жизнь можно, даже когда собственная закончится. В мобильном приложении Дія скоро появится возможность оформить прижизненное согласие на донорство.