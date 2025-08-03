Стиль жизни Здоровье и красота

Обезболивание с последствиями: как парацетамол меняет твое поведение

Анастасия Грубрина, журналист сайта 03 августа 2025, 09:00
Парацетамол
Фото Unsplash

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