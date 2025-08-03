Обезболивание с последствиями: как парацетамол меняет твое поведение

Вещество ацетаминофен, известное также как парацетамол, является одним из наиболее употребляемых препаратов в мире. Парацетамол пьют от головной боли, зубной боли, болей в спине, мышцах и костях. А также облегчают этими таблетками симптомы температуры, невралгии и травм.

Но оказалось, что парацетамол оказывает на нас сильное влияние. В частности, может повышать наше желание рисковать. Делимся подробностями.

Как парацетамол влияет на психологические процессы

Нейробиолог Болдвин Вэй провел исследование, результаты которого опубликовал в Social Cognitive and Affective Neuroscience. Ученый объяснил, что самый распространенный в мире препарат может провоцировать рискованное поведение. В исследовании 2020 года изучали, как именно анальгетик влияет на поведение.

Похоже, что ацетаминофен заставляет людей испытывать меньше негативных эмоций, когда они думают о рискованных действиях — они просто не чувствуют столько страха.

Учитывая, что люди пьют обезболивающие довольно часто, это может иметь сильную социальную картину. У людей может постепенно снижаться восприятие риска, повышаться подверженность рискованному поведению.

Помимо уменьшения болевых ощущений парацетамол влияет и на различные психологические процессы — снижение чувства обиды, эмпатии и даже притупление когнитивных функций.

Исследование показало также и то, что при постоянном употреблении анальгетиков, эмоциональная способность людей к восприятию и оценке рисков может уменьшаться.

Сейчас вред от парацетамола считают гипотетическим, но следует помнить, что вещество ацетаминофен входит в состав сотен других лекарств.

В экспериментах приняло участие более 500 студентов. Они измеряли, как одна максимальная доза препарата повлияла на рискованное поведение. Кому-то из студентов вместо парацетамола давали плацебо, для чистоты эксперимента.

Результаты показали, что студенты, принимавшие ацетаминофен, демонстрировали значительно больший уровень риска во время упражнений по сравнению с более осторожной и консервативной группой, принимавшей плацебо.

Ученые считают, что под действием ацетаминофена люди имеют сниженный уровень тревожности и негативных эмоций, что может быть критично в рисковых и опасных ситуациях.

Учитывая, что ученым мало гипотез и проведенных исследований, они и дальше будут изучать влияние парацетамола на эмоциональное состояние и здоровье людей.

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