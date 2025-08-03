Знеболення з наслідками: як парацетамол змінює твою поведінку

Речовина ацетамінофен — відома також як парацетамол — є одним із найбільш уживаних препаратів у світі. Парацетамол п’ють проти головного болю, зубного болю, болів у спині, м’язах та кістках. А також полегшують цими пігулками симптоми температури, невралгії і травм.

Та виявилося, що парацетамол має на нас сильний вплив. Зокрема може підвищувати наше бажання ризикувати. Ділимося подробицями.

Як парацетамол впливає на психологічні процеси

Нейробіолог Болдвін Вей провів дослідження, результати якого опублікував у Social Cognitive and Affective Neuroscience. Науковець пояснив, що найпоширеніший у світі препарат може провокувати ризиковану поведінку. У дослідженні 2020 року вивчали, як саме анальгетик впливає на поведінку.

Схоже, що ацетамінофен змушує людей відчувати менше негативних емоцій, коли вони думають про ризиковані дії — вони просто не відчувають стільки страху.

Враховуючи, що люди п’ють знеболювальні доволі часто, це може мати сильну соціальну картину. У людей може поступово знижуватися сприйняття ризику, підвищуватися схильність ризикованої поведінки.

Крім зменшення больових відчуттів, парацетамол впливає і на різні психологічні процеси — зниження відчуття образи, емпатії і навіть притуплення когнітивних функцій.

Дослідження показало також і те, що за постійного вживання анальгетиків, емоційна здатність людей до сприйняття і оцінки ризиків може зменшуватися.

Нині шкоду від парацетамолу вважають гіпотетичною, але варто пам’ятати, що речовина ацетамінофен входить до складу сотень інших ліків.

В експериментах узяли участь понад 500 студентів. Вони вимірювали, як одна максимальна доза препарату вплинула на ризиковану поведінку. Комусь зі студентів замість парацетамолу давали плацебо, для чистоти експерименту.

Результати показали, що студенти, які приймали ацетамінофен, демонстрували значно більший рівень ризику під час вправ порівняно з більш обережною та консервативною групою, яка приймала плацебо.

Науковці вважають, що під дією ацетамінофену, люди мають знижений рівень тривожності та негативних емоцій, що може бути критично у ризикових і небезпечних ситуаціях.

З огляду на те що науковцям мало гіпотез і проведених досліджень, вони і далі вивчатимуть вплив парацетамолу на емоційний стан і здоров’я людей.

