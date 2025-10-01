Почему людям после 50 лет стоит обращать внимание на комплексные добавки

99% кальция сосредоточено в костной ткани человека. Он отвечает не только за прочность костей и зубов, но и за полноценную работу сердечно-сосудистой системы, сокращение мышц, свертывание крови и передачу нервных импульсов.

В детском и молодом возрасте человек получает необходимое количество кальция из продуктов питания, но после 50-ти лет усвояемость этого элемента из пищи ухудшается, поэтому необходимо восполнять потребность в нем приемом комплексных добавок, как Кальцемин® Сильвер.

Многокомпонентные препараты дают возможность регулировать баланс минералов и витаминов для поддержания организма.

Почему после 50 лет кальций плохо усваивается?

На усвояемость кальция влияют не только возрастные изменения в метаболических процессах. Организм женщины зрелого возраста (особенно в состоянии пременопаузы и менопаузы) начинает меньше вырабатывать эстрогена, который защищает кости от потери прочности.

Плотность костной ткани в этот период снижается, потому в разы повышается риск развития остеопороза и перелома шейки бедренной кости.

Усвоение кальция в зрелом и пожилом возрасте может зависеть также от других факторов:

Недостаточного уровня витамина Д;

Избытка или нехватки жиров;

Повышения уровня оксалатов в результате обмена веществ или употребления в пищу определенных продуктов (щавеля, шпината, какао, свеклы, некоторых ягод и орехов);

Пониженной кислотности в желудке;

Нарушения баланса магния и фосфора. Избыток или дефицит последнего особенно негативно сказывается на усвояемости кальция;

Заболеваний органов ЖКТ (хронический панкреатит, синдром мальабсорбции, запоры и т.д.);

Вредных привычек (употребление алкоголя, курение);

Приема мочегонных, гормональных и некоторых антибактериальных препаратов;

Заболеваний (гипомагниемия, нарушение функции паращитовидных желез).

Какой бы ни была причина дефицита кальция в молодом и пожилом возрасте, его необходимо восполнять с помощью кальцийсодержащих препаратов.

Как поддерживать уровень кальция в зрелом возрасте?

Профилактика дефицита должна начинаться с правильного питания. Если нет непереносимости лактозы, необходимо обогатить рацион молочными продуктами: творогом, сыром, молоком, йогуртом. Много кальция также содержится в жирной рыбе, шпинате, брокколи, орехах, бобовых и т.д.

Если концентрация минерала уже на недостаточном уровне, восполнить нехватку продуктами питания практически невозможно.

В этом случае необходимы витаминные комплексы, в состав которых входит кальций и, для лучшего его усвоения, витамин D3.

Например, Кальцемин® Сильвер специально разработан для людей старше 50 лет и при условии регулярного приема он способствует укреплению костей, а также здоровью суставов.

Препарат является также дополнительным источником других полезных минералов (магния, марганца, меди и пр.) и может применяться беременными. Но перед приемом необходима консультация врача и, возможно, сдача дополнительных анализов.

Таким образом, потребление кальция — это не только профилактика переломов, но и поддержка нормальной жизнедеятельности всего организма.

