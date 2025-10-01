Чому людям після 50 років варто звертати увагу на комплексні добавки

99% кальцію зосереджено у кістковій тканині людини. Він відповідає не лише за міцність кісток і зубів, а й за повноцінну роботу серцево-судинної системи, скорочення м’язів, згортання крові та передачу нервових імпульсів.

У дитячому та молодому віці людина отримує необхідну кількість кальцію з продуктів харчування, але після 50 років засвоюваність цього елемента з їжі погіршується.

Саме тому важливо поповнювати потребу в ньому за допомогою комплексних добавок, таких як Кальцемін® Сільвер.

Багатокомпонентні препарати дозволяють регулювати баланс мінералів і вітамінів для підтримання організму.

Чому після 50 років кальцій погано засвоюється?

На засвоєння кальцію впливають не лише вікові зміни у метаболічних процесах. Організм жінки зрілого віку (особливо у період пременопаузи та менопаузи) починає менше виробляти естроген, який захищає кістки від втрати міцності.

Щільність кісткової тканини у цей час знижується, тому у рази зростає ризик розвитку остеопорозу та перелому шийки стегнової кістки.

Засвоєння кальцію у зрілому й похилому віці може залежати й від інших факторів:

недостатнього рівня вітаміну D;

надлишку чи нестачі жирів;

підвищення рівня оксалатів унаслідок обміну речовин або вживання певних продуктів (щавлю, шпинату, какао, буряку, деяких ягід і горіхів);

зниженої кислотності у шлунку;

порушення балансу магнію та фосфору (надлишок або дефіцит останнього особливо негативно впливає на засвоюваність кальцію);

захворювань органів ШКТ (хронічний панкреатит, синдром мальабсорбції, закрепи тощо);

шкідливих звичок (вживання алкоголю, куріння);

прийому сечогінних, гормональних та деяких антибактеріальних препаратів;

захворювань (гіпомагніємія, порушення функції прищитоподібних залоз).

Якою б не була причина дефіциту кальцію у молодому чи зрілому віці, його потрібно поповнювати за допомогою кальцієвмісних препаратів.

Як підтримувати рівень кальцію у зрілому віці?

Профілактика дефіциту починається з правильного харчування. Якщо немає непереносимості лактози, варто збагатити раціон молочними продуктами: сиром, молоком, йогуртом, творогом. Багато кальцію також міститься у жирній рибі, шпинаті, броколі, горіхах, бобових.

Якщо концентрація мінералу вже знижена, відновити баланс лише продуктами харчування майже неможливо.

У такому випадку потрібні вітамінні комплекси, що містять кальцій і, для кращого засвоєння, вітамін D3. Наприклад, Кальцемін® Сільвер спеціально розроблений для людей старших 50 років і за умови регулярного прийому сприяє зміцненню кісток, а також здоров’ю суглобів.

Препарат є додатковим джерелом інших корисних мінералів (магнію, марганцю, міді тощо) та може застосовуватися під час вагітності. Але перед прийомом потрібна консультація лікаря та, за необхідності, додаткові аналізи.

Таким чином, споживання кальцію — це не лише профілактика переломів, а й підтримка нормальної життєдіяльності всього організму.

Перелік використаної літератури:

