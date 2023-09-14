Здоровье и красота

Мировая проблема или нет? Почему развитые страны имеют качественные лекарства, а бедные иногда получают яд

Диана Просяник, редактор сайта 14 сентября 2023, 08:00
лекарства
Фото: Unsplash

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