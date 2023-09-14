Мировая проблема или нет? Почему развитые страны имеют качественные лекарства, а бедные иногда получают яд

За последние годы мир столкнулся с новостями об опасных лекарствах, которые были изготовлены в Индии и привели к трагическим случаям в разных уголках планеты. Речь о неоднократных сообщениях о смертельных случаях: от беременной женщины в Шри-Ланке до детей в Гамбии и Узбекистане. И все они имеют нечто общее — препараты из Индии.

К примеру, причиной смерти беременной женщины стал анестетик, изготовленный в Индии, а смерть детей в Гамбии и Узбекистане связывают с сиропом от кашля индийского происхождения.

Сейчас существует глобальная проблема изготовления и распространения опасных, приводящих к летальному исходу препаратов. С одной стороны, Индия за последние два десятилетия стала фармацевтическим гигантом для бедных стран, производя более 20% мировых поставок.

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Но с другой стороны — отсутствие надлежащего регулирования и контроля в этой области может приводить к серьезным последствиям. Почему же такая ситуация стала возможной, и какие факторы влияют на распределение качественных лекарств в мире — разбирались журналисты The New York Times.

Почему от лекарств индийского производства умирают

На самом деле весь секрет кроется не в производстве Индии. В глобальном здравоохранении есть тайна: богатые страны получают качественные лекарства, а бедные иногда получают яд.

Проблема заключается главным образом в регулятивном неравенстве между богатыми и бедными странами. Сейчас развитые страны имеют стабильные финансовые регуляторы, контролирующие качество лекарств. В то же время индийское производство лекарств контролируется ее Центральной организацией стандартного контроля лекарств, которую неоднократно обвиняли в коррупции и плохом управлении. И как итог, недостаточно развитые страны не имеют средств для надлежащей проверки импортируемых лекарств.

Более того, исследования ВОЗ показали, что 10% лекарств в странах с низким и средним доходами могут быть поддельными, приводя к сотням тысяч смертей ежегодно.

В настоящее время Индия и Китай являются основными производителями сырья для лекарств, которые затем рассылаются по всему миру. Затем это сырье проверяется государственными регуляторами и превращается в лекарства. И как следствие, эта глобальная система поставок может влиять на здоровье потребителей по всему миру, в том числе и беременных женщин в Шри-Ланке и больных детей в Гамбии.

История повторяется: недавние примеры — не исключение

Но это далеко не первые в истории случаи смертей из-за некачественных лекарств. В 1990-х годах активно распространялся ВИЧ. И пример разработанных в США антиретровирусных препаратов, которые были заблокированы патентными монополиями, показал, как высокие цены на лекарства могут помешать доступу к лечению миллионов людей.

Это привело к тому, что в 2004 году в части Африки, к югу от Сахары, где тогда проживало около 10% населения мира, было около двух третей людей, которые имели ВИЧ, а это около 25 миллионов в цифрах.

Однако Индия сыграла ключевую роль в изменениях. В свое время именно в этой стране начали производство доступных препаратов для лечения ВИЧ, снизив цены с $15,000 до всего $300 в год на пациента. Это подчеркивает важность доступа к доступным и качественным лекарствам на глобальном рынке.

Какими были действия ВОЗ

В 2001 году, реагируя на распространение лекарств индийского производства по всему миру, ВОЗ запустила Программу переквалификации лекарственных средств. Эта программа направлена на создание глобальных стандартов для лекарств, используемых против ВИЧ, туберкулеза и малярии. Отметим, что она сыграла важную роль в борьбе с основными угрозами для здоровья людей во всем мире.

На сегодня эта программа обеспечивает качество и безопасность более 1700 медицинских изделий, включая лекарства, вакцины и диагностическое оборудование. Однако ее деятельность не охватывает проверки всех важных лекарственных средств, рекомендуемых ВОЗ. Существует потребность в расширении программы, но для этого необходимо больше финансирования, в частности от стран-членов ВОЗ.

Между тем, американские и европейские регуляторы проводят собственные проверки производства лекарств за рубежом. Индия обладает наибольшим количеством заводов, одобренных Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов, однако существуют проблемы с качеством некоторых изделий за пределами Соединенных Штатов. Но большое количество недостаточно развитых стран остаются уязвимыми.

Недавно зафиксированные случаи смертельных последствий от употребления лекарств привлекли внимание к необходимости усиления контроля за качеством медицинских препаратов.

На фоне увеличения количества случаев, связанных со смертельно опасными лекарствами, в частности в Индии, появляется все больше обсуждений касательно безопасности и контроля за качеством медикаментов. Индия, которая стала крупным производителем генерических лекарств, столкнулась с рядом экологических и медицинских проблем, таких как загрязнение рек отходами антибиотиков и породило опасные супербактерии.

Такая тенденция смертности от препаратов индийского производства может свести на нет преимущества Индии как поставщика лекарств дешевых лекарств из-за проблем с их качеством.

Что делать в этой ситуации

Международная реакция на пандемию Covid-19 показала, что мир может объединиться, чтобы справиться с глобальными кризисами, и аналогичный подход нужен для решения проблемы некачественных лекарств.

Тогда многие развитые страны смогли объединиться и увеличить производство вакцин и уровень вакцинации. Но есть потребность проявить такую же солидарность в решении этого важного вопроса.

Доступ к качественной медицинской помощи является основным правом, и этот вопрос касается каждого из нас, ведь миллионы людей остаются уязвимыми к потенциальным угрозам здоровью.

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