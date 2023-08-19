Четверть человечества в 25 странах мира испытывает экстремальную нехватку воды — в чем глобальная опасность

Глобальные проблемы человечества для многих, к сожалению, фоновые, особенно для стран, где в легком доступе питьевая вода и продукты. Однако со временем экологическая катастрофа может догнать и нас.

Об этом свидетельствуют данные исследователей. Ведь уже сейчас четверть человечества испытывает экстремальную нехватку воды. Читай в нашем материале, что приводит к нехватке питьевой воды в мире, которые страны уже пострадали от этого и насколько ситуация может ухудшиться.

Четверть человечества испытывает экстремальную нехватку воды — исследование

Обновленные данные World Resources Institute свидетельствуют, что четверть населения из 25 стран мира ежегодно сталкиваются с экстремальной нехваткой воды, ведь тратят все запасы, которые у них есть.

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По крайней мере, 50% населения мира, а это около 4 млрд человек, живут в условиях сильной нехватки воды как минимум один месяц в году.

Такой низкий уровень воды угрожает жизни людей, работе, продовольственной и энергетической безопасности. Ведь вода необходима для аграрного производства, сельского хозяйства, электроэнергии, достижения целей устойчивого развития.

Если такая ситуация будет сохраняться и в дальнейшем, другие страны будут также страдать от нехватки воды. Среди стран, которым воды уже не хватает, есть: Бахрейн, Кипр, Кувейт, Ливан, Оман, Катар.

Регионами, где уровень недостатка воды высок, есть Ближний Восток и Северная Африка, Южная Азия. Эти регионы более 80% возобновляемой воды используют для орошения и бытовых нужд.

Ожидается, что к 2050 году еще миллиард человек будет испытывать экстремальную нехватку воды, а спрос на питьевую воду вырастет на 20-25%. Нехватка воды в Украине через 30 лет может ощущаться на 10-20%, что является показателем от низкого до среднего уровня.

Что вызывает глобальную нехватку воды

Спрос на воду в мире превышает ее наличие. За последние 60 лет он вырос более чем вдвое. Это результат роста населения, земледелия, животноводства, промышленности и производства энергии.

Кроме того, на нехватку воды в мире влияют и отсутствие инвестиций в водную инфраструктуру, неэффективная политика водопользования, изменчивость климата и человеческая деятельность.

В случае отсутствия активных инвестиций и политики ситуация будет ухудшаться довольно стремительно. Резкий рост спроса произойдет в Африке к югу от Сахары до 2050 года.

Недостаток воды может составить 163%. Исследования указывают, что через 30 лет 31% мирового ВВП может тратиться на дефицит воды. Дефицит воды повлечет за собой отключения электроэнергии, потери сельского хозяйства, перебои в промышленности, уменьшение количества продовольствия.

Избежать этого можно эффективным взаимодействием на всех уровнях:

Страны должны улучшать законодательство водопользования, управления ресурсами, улучшать водную инфраструктуру, защищать и восстанавливать леса.

Международные банки и кредиторы должны инвестировать в биоразнообразие, водопользование.

Страны, имеющие нехватку воды, должны отдавать предпочтение возобновляемым источникам энергии — солнцу, воде, ветру и другим.

Города должны разработать планы по устойчивости, очистке и повторному использованию сточных вод, создавать источники питьевой воды.

Аграрии и фермеры должны использовать эффективные меры по поливу, переход на водоэффективные культуры, капельное орошение.

Компаниям следует внедрять цели по эффективному водопользованию.

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