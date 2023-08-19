Чверть людства у 25 країнах світу відчуває екстремальну нестачу води — у чому глобальна небезпека

Глобальні проблеми людства для багатьох, на жаль, є фоновими, особливо для країн, де в легкому доступі питна вода і продукти. Однак з часом екологічна катастрофа може наздогнати й нас.

Про це свідчать дані дослідників. Адже уже зараз чверть людства відчуває екстремальну нестачу води. Читай у нашому матеріалі, що спричиняє нестачу питної води у світі, які країни вже постраждали від цього та наскільки ситуація може погіршитися.

Чверть людства відчуває екстремальну нестачу води — дослідження

Оновлені дані World Resources Institute свідчать, що чверть населення з 25 країн світу щороку стикаються з екстремальною нестачею води, адже витрачають усі запаси, що мають.

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Принаймні 50% населення світу, а це близько 4 млрд людей, живуть в умовах сильної нестачі води принаймні один місяць на рік.

Такий низький рівень води загрожує життю людей, роботі, продовольчій та енергетичній безпеці. Адже вода необхідна для аграрного виробництва, сільського господарства, електроенергії, досягнення цілей сталого розвитку.

Якщо така ситуація зберігатиметься і надалі, інші країни також страждатимуть від нестачі води. Серед країн, яким води не вистачає вже, є: Бахрейн, Кіпр, Кувейт, Ліван, Оман, Катар.

Регіонами, де рівень нестачі води високий, є Близький Схід і Північна Африка, Південна Азія. Ці регіони понад 80% відновлювальної води використовують на зрошування та побутові потреби.

Очікується, що до 2050 року ще мільярд людей відчуватимуть екстремальну нестачу води, а попит на питну воду зросте на 20-25%. Нестача води в Україні за 30 років може відчуватися на 10-20%, що є від низького до середнього рівня.

Що спричиняє глобальну нестачу води

Попит на воду у світі перевищує її наявність. За останні 60 років він зріс більш як удвічі. Це є результатом зростання кількості населення, землеробства, тваринництва, промисловості та виробництва енергії.

Крім цього на нестачу води у світі впливають і відсутність інвестицій у водну інфраструктуру, неефективна політика водокористування, мінливість клімату та людська діяльність.

У разі відсутності активних інвестицій та політики, ситуація погіршуватиметься досить стрімко. Стрімке зростання попиту відбудеться в Африці на південь від Сахари до 2050 року.

Нестача води може сягнути 163%. Дослідження вказують, що за 30 років 31% світового ВВП може витрачатися на дефіцит води. Дефіцит води потягне за собою відключення електроенергії, втрати сільського господарства, перебої у промисловості, зменшення кількості харчів.

Уникнути цього можна ефективною взаємодією на всіх рівнях:

Країни мають покращувати законодавство щодо водокористування, управління ресурсами, покращувати водну інфраструктуру, захищати та відновлювати ліси.

Міжнародні банки розвитку та кредитори мають інвестувати в біорізноманіття, водокористування.

Країни, що мають нестачу води, мають віддавати перевагу відновлювальним джерелам енергії — сонцю, воді, вітру тощо.

Міста повинні розробити плани стійкості, очищення та повторного використання стічних вод, створювати джерела питної води.

Аграрії та фермери мають використовувати ефективні заходи з поливу, перехід на водоефективні культури, крапельне зрошування.

Компаніям слід впроваджувати цілі щодо ефективного водокористування.

Якість і тривалість життя людей залежить від ставлення до природи. Раніше ми розповідали, що може робити кожен з нас для збереження екології.

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