Кожен дев’ятий з нас голодує. Як на це впливає приготування їжі без відходів та свідоме споживання

За приготуванням їжі без відходів — наше майбутнє. Думаєш, це перебільшення? Аж ніяк! Продовольча криза стрімко зростає, тому, поки ми викидаємо недоїдки у смітник, майже мільярд людей голодує, тобто кожен дев’ятий з нас.

Читай, як готувати їжу без відходів: про переваги, простоту та неоціненну користь для світу — в нашому матеріалі.

Чому ми маємо прагнути до безвідходного споживання

Майже третина харчових продуктів у всьому світі викидається на смітник та псується, або ж їх просто не з’їдають. Це тонни їжі щодня. Це не лише економічні втрати, а й суттєві екологічні проблеми.

Коли ці продукти гниють та розкладаються на звалищах чи деінде, вони випаровують майже стільки ж шкідливих газів, скільки й транспорт усієї планети. Чи потрібно казати, що їжа в нашому світі доступна не всім?

Нині від голоду страждають понад 828 млн людей у світі. А поки ти читаєш цей рядок, від голоду померло четверо людей. Перевірити це в реальному часі можна за посиланням. Серед країн, які стикаються із найсерйознішими продовольчими кризами є Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Афганістан, Ємен, Сирія та Судан, Нігерія та Пакистан.

Негативна статистика лише зростає, тому відповідальне споживання може врятувати ситуацію. Світові компанії впроваджують системи скорочування харчових відходів та виробництва, щоб рівномірно розподіляти продукти.

Безвідходне приготування продуктів може суттєво вплинути на розв’язання проблеми голоду у світі. Це і зменшення споживання, витрат на приготування, економія енергії та ресурсів, можливість скорочувати пропозиції відповідно до попиту, перерозподіл виробництва.

Як свідомо ставитися до продуктів

Розпочати потрібно саме з кухні. Зазирни у свій холодильник, перевір продукти та дізнайся, що там псується. Проаналізуй, чи часто таке стається з тобою та скільки їжі ти викидаєш щодня, щотижня, щороку.

Те саме зроби з морозильником. Він допоможе зберігати продукти довше, а відповідно, менше купувати їх. Перед кожним візитом у магазин звіряйся з холодильником та записуй, чого саме не вистачає.

Якщо купувати за списком, це суттєво економить гроші та продукти. Особливо, якщо не купувати акційні продукти, які часто нам не потрібні. Це просто маркетинг, на який завжди “клюють” люди. Потім ці продукти псуються або їм складно дати раду.

Також перевіряй терміни придатності та саму якість продукту. П’ята частина продуктів, які прострочилися, ще придатні до вживання, адже виробник вказує приблизну дату.

Готуй їжу більше, ніж на один раз. Це економить не лише електрику, а й твій час. А ще їжа в холодильнику не спокушатиме тебе замовити доставку чи піти в кафе.

Корисною порадою є і те, що краще взяти потім добавки, ніж насипати повну тарілку та не з’їсти порцію, а рештки викинути.

Ділися їжею з тими, хто її потребує. Якщо ти приготував(-ла) забагато, поділися їжею з кимось. На жаль, світ жорстокий, тому знайти голодних людей буває дуже просто навіть в Україні, не те що в Африці.

Переваги безвідходного готування

Зменшення кількості відходів, що потрапляють у смітник.

Турбота про навколишнє середовище.

Зменшення споживання та навички відповідального споживання.

Суттєва економія на продуктах.

Можливість опанувати нові рецепти.

Збільшення поживності страв (часто у шкірках більше мікроелементів, ніж у самому продукті).

Покращення роботи смакових рецепторів.

Практичні поради, як не залишати відходів харчування

Щоб не залишати харчових відходів, сплануй меню з кількох страв. Спробуй задіяти всі інгредієнти в кожній. Наприклад, якщо готуєш суп та другу страву, використай овочі в обох. Наприклад, овочі можна відварювати зі шкіркою на бульйон, а потім подрібнювати для гарнірів.

Курячі кістки також можна використати для бульйону. Зі шкірки картоплі, моркви та буряку можна приготувати поживні чипси. З качанів капусти приготуй овочеві стейки.

Фрукти, які починають псуватися, подрібни в блендері в пюре. Його можна їсти як десерт чи додавати у випічку. Із залишків хліба приготуй сухарики, італійський хлібний суп, врешті панірувальні сухарі.

З молочних продуктів, які починають псуватися, приготуй млинці, пироги та ще безліч страв. Спробуй приготувати страву без відходів, і ти робитимеш так завжди.

Рецепти страв без відходів

А ось і кілька простих рецептів, які збережуть не тільки твій гаманець, а й екологію.

Крем-суп з овочевими шкірками . Для цього достатньо ретельно вимити овочі, зварити їх та збити блендером. Шкірка моркви, картоплі чи навіть качан броколі чудово перемелються та позитивно вплинуть на смак страви.

. Для цього достатньо ретельно вимити овочі, зварити їх та збити блендером. Шкірка моркви, картоплі чи навіть качан броколі чудово перемелються та позитивно вплинуть на смак страви. Грінки . Якщо в тебе залишилося багато хліба, натри його олією, прянощами та часником. Висуши в духовці та подавай до крем-супу.

. Якщо в тебе залишилося багато хліба, натри його олією, прянощами та часником. Висуши в духовці та подавай до крем-супу. Овочі починають псуватися в холодильнику? Замаринуй їх чи законсервуй. До речі, тримай рецепт маринованих огірків, кабачків та баклажанів.

Навіть з великих залишків кавуна, дині чи гарбуза можна приготувати смачні та корисні страви. Наприклад, варення. А щоб не викидати шкірки цитрусових, зроби з них цукати. Читай, як приготувати цукати з апельсинової шкірки.

Як бачиш, ця проблема доволі нагальна та масштабна, тому дії кожного(-ї) з нас впливають на світовий результат. Споживай відповідально, це вбереже не тільки твій гаманець та час на приготування, а й вплине на тих, кому їжі не вистачає вже зараз.

Щоб берегти не тільки продукти, а й електроенергію, читай, як витрачати менше електрики під час готування їжі.

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