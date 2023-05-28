Каждый девятый из нас голодает. Как на это влияет приготовление пищи без отходов и сознательное потребление

Анастасия Грубрина, редактор сайта 28 мая 2023, 15:30
Як готувати їжу без відходів — чому майбутнє за цим
Фото: Pexels

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