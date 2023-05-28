Каждый девятый из нас голодает. Как на это влияет приготовление пищи без отходов и сознательное потребление

За приготовлением пищи без отходов — наше будущее. Думаешь, это преувеличение? Отнюдь! Продовольственный кризис стремительно растет, поэтому, пока мы выбрасываем объедки в мусор, почти миллиард людей голодает, то есть, каждый девятый из нас.

Читай, как готовить еду без отходов: о преимуществах, простоте и бесценной пользе для мира — в нашем материале.

Почему мы должны стремиться к безотходному потреблению

Почти треть пищевых продуктов во всем мире выбрасывается в мусор и портится, или их просто не съедают. Это тонны еды каждый день. Это не только экономические потери, но и существенные экологические проблемы.

Когда эти продукты гниют и разлагаются на свалках или в других местах, они выделяют почти столько же вредных газов, сколько и транспорт всей планеты. Следует ли говорить, что еда в нашем мире доступна не всем?

Сейчас от голода страдают более 828 млн человек в мире. А пока ты читаешь эту строчку, от голода умерло четыре человека. Проверить это можно по ссылке. Среди стран, которые сталкиваются с самыми серьезными продовольственными кризисами — Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Афганистан, Йемен, Сирия и Судан, Нигерия и Пакистан.

Отрицательная статистика только растет, поэтому ответственное потребление может спасти ситуацию. Мировые компании внедряют системы сокращения пищевых отходов и производства, чтобы равномерно распределять продукты.

Безотходное приготовление продуктов может существенно повлиять на решение вопроса голода в мире. Это и уменьшение потребления, затрат на приготовление, экономия энергии и ресурсов, возможность сокращать предложения в соответствии со спросом, перераспределение производства.

Как сознательно относиться к продуктам

Начать нужно именно с кухни. Загляни в свой холодильник, проверь продукты и узнай, что там портится. Проанализируй, часто ли такое происходит с тобой и сколько еды ты выбрасываешь ежедневно, еженедельно, каждый год.

То же сделай с морозильником. Он поможет хранить продукты дольше, а соответственно меньше покупать их. Перед каждым визитом в магазин сверяйся с холодильником и записывай, чего не хватает.

Если покупать по списку, это существенно экономит деньги и продукты. Особенно если не покупать акционные продукты, которые нам часто не нужны. Это просто маркетинг, на который всегда “клюют” люди. Затем эти продукты портятся, или им сложно найти применение.

Также проверяй сроки годности и качество продукта. Пятая часть просроченных продуктов еще пригодна к употреблению, ведь производитель указывает приблизительную дату.

Готовь еду больше, чем на один раз. Это экономит не только электричество, но и время. А еще еда в холодильнике не будет соблазнять тебя заказать доставку или пойти в кафе.

Полезным советом является и то, что лучше взять добавки, чем насыпать полную тарелку и не съесть порцию, а остатки выбросить.

Делись едой с теми, кто в ней нуждается. Если ты приготовил(-а) слишком много, поделись едой с кем-то. К сожалению, мир жесток, поэтому найти голодных людей бывает очень просто даже в Украине, а не только в Африке.

Преимущества безотходной готовки

Уменьшение количества отходов, которые попадают в мусор.

Забота об окружающей среде.

Уменьшение потребления и навыки ответственного потребления.

Значительная экономия на продуктах.

Возможность овладеть новыми рецептами.

Увеличение питательности блюд (часто в шкурках больше микроэлементов, чем в самом продукте).

Улучшение работы вкусовых рецепторов.

Практические советы, как не оставлять отходов питания

Чтобы не оставлять пищевые отходы, спланируй меню из нескольких блюд. Попробуй использовать все ингредиенты в каждом. К примеру, если готовишь суп и второе блюдо, используй овощи в обоих. К примеру, овощи можно отваривать с кожурой на бульон, а затем измельчать для гарниров.

Куриные кости можно также использовать для бульона. Из кожуры картофеля, моркови и свеклы можно приготовить питательные чипсы. Из кочанов капусты приготовь овощные стейки.

Фрукты, которые начинают портиться, измельчи в блендере в пюре. Его можно есть как десерт или добавлять в выпечку. Из остатков хлеба приготовь сухарики, итальянский хлебный суп, наконец, панировочные сухари.

Из молочных продуктов, которые начинают портиться, приготовь блины, пироги и еще множество блюд. Попробуй приготовить блюдо без отходов, и ты будешь делать так всегда.

Рецепты блюд без отходов

А вот и несколько простых рецептов, которые сберегут не только твой кошелек, но и экологию.

Крем-суп с овощной кожурой . Для этого достаточно тщательно вымыть овощи, сварить их и взбить блендером. Кожура моркови, картофеля или даже кочан брокколи прекрасно взобьются и положительно повлияют на вкус блюда.

. Для этого достаточно тщательно вымыть овощи, сварить их и взбить блендером. Кожура моркови, картофеля или даже кочан брокколи прекрасно взобьются и положительно повлияют на вкус блюда. Гренки . Если у тебя осталось много хлеба, натри его растительным маслом, пряностями и чесноком. Высуши в духовке и подавай к крем-супу.

. Если у тебя осталось много хлеба, натри его растительным маслом, пряностями и чесноком. Высуши в духовке и подавай к крем-супу. Овощи начинают портиться в холодильнике? Замаринуй их или законсервируй. Кстати, держи рецепт маринованных огурцов, кабачков и баклажанов.

Даже из больших остатков арбуза, дыни или тыквы можно приготовить вкусные и полезные блюда. К примеру, варенье. А чтобы не выбрасывать кожуру цитрусовых, сделай из них цукаты. Читай, как приготовить цукаты из апельсиновой корки.

Как видишь, эта проблема довольно насущная и масштабная, поэтому действия каждого(-й) из нас влияют на мировой результат. Потребляй ответственно, это убережет не только твой кошелек и время на приготовление, но и повлияет на тех, кому еды не хватает уже сейчас.

Чтобы беречь не только продукты, но и электроэнергию, читай, как тратить меньше электричества во время приготовления пищи.

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