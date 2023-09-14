Здоров'я та краса

Світова проблема чи ні? Чому розвинені країни мають якісні ліки, а бідні іноді отримують отруту

Діана Просяник, редакторка сайту 14 Вересня 2023, 08:00
ліки
Фото: Unsplash

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