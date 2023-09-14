Світова проблема чи ні? Чому розвинені країни мають якісні ліки, а бідні іноді отримують отруту

За останні роки світ стикнувся з новинами про небезпечні ліки, які були виготовлені в Індії та призвели до трагічних випадків у різних куточках планети. Йдеться про неодноразові повідомлення про смертельні випадки: від вагітної жінки в Шрі-Ланці до дітей у Гамбії та Узбекистані. І усі вони мають дещо спільне — препарати з Індії.

Приміром, причиною смерті вагітної жінки став анестетик, виготовлений в Індії, а смерть дітей у Гамбії та Узбекистані пов’язують з сиропом від кашлю індійського походження.

Нині існує глобальна проблема виготовлення та розповсюдження небезпечних ліків, що призводять до летальних наслідків З одного боку, Індія за останні два десятиліття стала фармацевтичним гігантом для бідних країн, виготовляючи понад 20% світового постачання.

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Але з іншого боку, відсутність належного регулювання і контролю в цій галузі може призводити до серйозних наслідків. Чому ж така ситуація дозволена, та які фактори визначають розподіл якісних ліків у світі, розбиралися журналісти The New York Times.

Чому від ліків індійського виробництва помирають

Насправді увесь секрет криється не у виробництві Індії. У глобальній системі охорони здоров’я є брудна таємниця: багаті країни отримують якісні ліки, а бідні іноді отримують отруту.

Проблема полягає головним чином у регулятивній нерівності між багатими та бідними країнами. Нині розвинені країни мають стабільних фінансових регуляторів, що контролюють якість ліків. Водночас індійське виробництво ліків контролюється її Центральною організацією стандартного контролю за ліками, яке неодноразово звинувачували в корупції та поганому управлінні. І як наслідок, недостатньо розвинені країни не мають коштів для належної перевірки імпортованих ліків.

Ба більше, дослідження ВООЗ показали, що 10% ліків у країнах з низьким і середнім доходами можуть бути підробленими, призводячи до сотень тисяч смертей щорічно.

Нині Індія та Китай є основними виробниками сировини для ліків, які потім розсилаються по всьому світу. Потім ця сировина перевіряється державними регуляторами та перетвориться на ліки. І як наслідок, ця глобальна система постачання може впливати на здоров’я споживачів по всьому світу, зокрема й вагітних жінок у Шрі-Ланці та хворих дітей в Гамбії.

Історія повторюється: нещодавні приклади — не виняток

Але це далеко не перші в історії випадки смертей через неякісні ліки. У 1990-х роках активно поширювався ВІЛ. І приклад розроблених у США антиретровірусних препаратів, які були заблоковані патентними монополіями, показав, як високі ціни на ліки, можуть завадити доступу до лікування для мільйонів людей.

Це призвело до того, що у 2004 році в частині Африці, на південь від Сахари, де тоді проживало близько 10 відсотків населення світу, було близько двох третин людей, які мали ВІЛ, а це близько 25 мільйонів у цифрах.

Однак Індія відіграла ключову роль у змінах. Свого часу саме в цій країні почали виробництво доступних препаратів для лікування ВІЛ, знизивши ціни з $15,000 до лише $300 на рік на пацієнта. Це підкреслює важливість доступу до доступних і якісних ліків на глобальному ринку.

Які були дії ВООЗ

У 2001 році, реагуючи на поширення ліків індійського виробництва по всьому світу, ВООЗ запустила Програму Прекваліфікації лікарських засобів. Ця програма спрямована на створення глобальних стандартів для ліків, що використовуються проти ВІЛ, туберкульозу та малярії. Зазначимо, що вона відіграла важливу роль у боротьбі з основними загрозами для здоров’я людей у всьому світі.

На сьогодні ця програма забезпечує якість та безпеку понад 1700 медичних виробів, включно з ліками, вакцинами та діагностичним обладнанням. Однак її діяльність не охоплює перевірки всіх важливих лікарських засобів, що рекомендуються ВООЗ. Існує потреба у розширенні програми, але для цього необхідно більше фінансування, зокрема від країн-членів ВООЗ.

Тим часом американські та європейські регулятори проводять власні перевірки виробництва ліків за кордоном. Індія володіє найбільшою кількістю заводів, схвалених Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів, проте існують проблеми з якістю деяких виробів за межами Сполучених Штатів. Але велика кількість недостатньо розвинених країн залишаються вразливими.

Нещодавно зафіксовані випадки смертельних наслідків від вживання ліків, привернули увагу до потреби посилення контролю за якістю медичних препаратів.

На фоні збільшення кількості випадків, пов’язаних зі смертельно небезпечними ліками, зокрема в Індії, з’являється все більше обговорень щодо безпеки та контролю якості медикаментів. Індія, яка стала великим виробником генеричних ліків, зіткнулася з рядом екологічних та медичних проблем, таких як забруднення річок відходами антибіотиків та породило небезпечні супербактерії.

Така тенденція смертності від препаратів індійського виробництва може звести нанівець переваги Індії як постачальника дешевих ліків через проблеми з їхньою якістю.

Що робити у цій ситуації

Міжнародна реакція на пандемію Covid-19 показала, що світ може об’єднатися, щоб впоратися з глобальними кризами, і аналогічний підхід потрібен для розв’язання проблеми неякісних ліків.

Тоді багато розвинених країн змогли об’єднатися та збільшити виробництво вакцин і рівень вакцинації. Але є потреба показати таку ж солідарність у розв’язанні цього важливого питання.

Доступ до якісної медичної допомоги є основним правом, і це питання стосується кожного з нас, адже мільйони людей залишаються вразливими до потенційних загроз здоров’ю.

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