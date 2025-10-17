Стиль жизни Здоровье и красота

Покрути плечами и все пройдет: почему после этого упражнения нам может стать легче

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 17 октября 2025, 19:00 2 мин.
упражнение вращение плечами
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь