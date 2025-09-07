Забудь о “палке” за спиной: упражнения, которые помогут держать осанку

Береги спину смолоду — говорят нам родные, врачи и просто люди, которые любят раздавать незваные советы.

Здоровье спины, как и любого другого органа нашего организма, очень важно, ведь если страдает одна деталь тела, это повлечет за собой проблему и с другими.

Сейчас многие работают сидя за ноутбуком, поэтому стоит знать, как правильно заботиться о здоровье спины, чтобы она не болела в конце рабочего дня. Несколько советов рассказываем дальше.

Как держать спину ровной

Врач и ведущий BBC Ксанд ван Туллекен поделился в эфире BBC Morning Live: на самом деле многие наши представления о правильной осанке и здоровье спины отличаются от реальной картины.

Попытки держать спину ровно, будто позади тебя — привязанная палка, — на самом деле могут больше вредить, чем приносить пользу.

В то же время несколько простых советов могут помочь тебе держать спину в хорошем состоянии.

Больше двигайся. Это действительно работает. Даже если ты лежишь и листаешь ленту соцсетей, время от времени меняй позу, ведь хуже всего, что ты можешь сделать для своего тела — оставаться в статике. От боли не помогут самые лучшие кресла, матрасы и подушки, если ты не будешь двигаться. Делай разминки и растяжки в течении дня. Регулярно выполняй упражнения по укреплению мышц живота и спины. Это поможет тебе держать осанку правильно и без ущерба себе. Изменение мышления, ведь осанка, это не только мышцы, но и психология. Боль и скованность в мышцах могут возникать из-за психологических проблем, стресса и неурядиц.

Однако если твоя боль не проходит и только усиливается, или ее не утоляют никакие упражнения и растяжки — следует немедленно обратиться к семейному врачу.

Особенно о здоровье своего тела следует заботиться в старшем возрасте. Раньше мы рассказывали тебе о комплексе простых упражнений, которые помогут тебе чувствовать себя лучше.

