Спина скажет: “Спасибо!” Упражнения, которые помогут снять боль и укрепить мышцы

Сидячая работа, сутулость и постоянная нагрузка могут привести к боли в спине. Преимущественно это говорит не о серьезных проблемах, а об обычной боли в мышцах.
Поддерживать здоровье спины и снимать боль можно дома с помощью нескольких упражнений. Реабилитолог, мануальный терапевт и физиотерапевт Иван Захаркив рассказал о них Фактам ICTV. Здоровье.
— Позвоночник сам по себе, как пружинка, и когда позвонки “проседают”, начинается дискомфорт и появляются боли. Головные боли — от того, что перенапрягаются мышцы шеи, плюс боли в грудном отделе и в пояснице, — объясняет Иван Захаркив.
Это упражнение помогает увеличить гибкость и улучшить осанку. Кроме этого, уменьшается риск развития межпозвонковой грыжи.
Это упражнение помогает увеличить гибкость и улучшить осанку. Кроме этого, уменьшается риск развития межпозвонковой грыжи.
Надо занять первоначальное положение — встать на колени и выпрямить руки. Бедра немного развести в стороны. Руки размещать под плечами.
Далее напрячь мышцы живота и выгнуть спину вверх, опустив голову и подобрав таз. В таком положении следует простоять десять секунд, а затем медленно расслабить спину.
Живот должен провиснуть вниз, а затем прогнуться, подняв голову вверх. Задержаться в этой позе еще десять секунд. Вернуться в исходное положение.
Иллюстративное фото
Это упражнение заимствовано из йоги, оно укрепляет мышцы спины и заставляет работать другие.
Это упражнение заимствовано из йоги, оно укрепляет мышцы спины и заставляет работать другие.
Нужно опуститься на колени и оторвать руку от земли и одновременно вытянуть противоположную ногу. Обе конечности, находящиеся в воздухе, должны быть натянуты как струна.
Так же проделать с другой стороной. Можно повторить несколько раз.
Это упражнение полезно для растяжки спины, оно развивает гибкость нижнего отдела позвоночного столба.
Это упражнение полезно для растяжки спины, оно развивает гибкость нижнего отдела позвоночного столба.
Надо лечь на живот и стать на локти. Зафиксировать руки на предплечьях и подниматься на локтях как можно выше, не отрывая бедер от пола. Ноги — вытянутые и расслабленные.
Когда корпус поднят, нужно зафиксироваться в положении на время.
Это упражнение помогает укрепить мышцы живота и растянуть мышцы верхней части спины.
Это упражнение помогает укрепить мышцы живота и растянуть мышцы верхней части спины.
Исходное положение — лежа на спине, ноги — согнуты в коленях. Руки нужно держать за головой, ладони на затылке. Смотря в потолок, поднимать плечи, не отрывая поясницу от пола, сделав выдох через рот.
Возвратиться в исходное положение и расслабить мышцы верхней части туловища.
Сесть на колени и сделать вдох, а на выдохе наклонить туловище вперед, одновременно вытягивая руки вдоль. Следи, чтобы в пиковой фазе колени и руки были на одной линии.
Упражнение снимает поясничные боли путём укрепления и растяжения мышц спины.
Упражнение снимает поясничные боли путём укрепления и растяжения мышц спины.
Исходное положение — лежа на спине, ноги — согнуты в коленных суставах. Пятки как можно ближе к ягодицам.
Руки нужно держать вдоль туловища. Выдыхая, поднимать таз. Возвращаясь в исходное положение, расслаблять мышцы средней и нижней части спины. Делать плавно, без рывков.
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