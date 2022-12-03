Спина скажет: “Спасибо!” Упражнения, которые помогут снять боль и укрепить мышцы

Сидячая работа, сутулость и постоянная нагрузка могут привести к боли в спине. Преимущественно это говорит не о серьезных проблемах, а об обычной боли в мышцах.

Поддерживать здоровье спины и снимать боль можно дома с помощью нескольких упражнений. Реабилитолог, мануальный терапевт и физиотерапевт Иван Захаркив рассказал о них Фактам ICTV. Здоровье.

— Позвоночник сам по себе, как пружинка, и когда позвонки “проседают”, начинается дискомфорт и появляются боли. Головные боли — от того, что перенапрягаются мышцы шеи, плюс боли в грудном отделе и в пояснице, — объясняет Иван Захаркив.

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Упражнения для снятия боли в спине

Упражнение — Кошка

Это упражнение помогает увеличить гибкость и улучшить осанку. Кроме этого, уменьшается риск развития межпозвонковой грыжи.

Надо занять первоначальное положение — встать на колени и выпрямить руки. Бедра немного развести в стороны. Руки размещать под плечами.

Далее напрячь мышцы живота и выгнуть спину вверх, опустив голову и подобрав таз. В таком положении следует простоять десять секунд, а затем медленно расслабить спину.

Живот должен провиснуть вниз, а затем прогнуться, подняв голову вверх. Задержаться в этой позе еще десять секунд. Вернуться в исходное положение.

Поза — Птица-Пес

Это упражнение заимствовано из йоги, оно укрепляет мышцы спины и заставляет работать другие.

Нужно опуститься на колени и оторвать руку от земли и одновременно вытянуть противоположную ногу. Обе конечности, находящиеся в воздухе, должны быть натянуты как струна.

Так же проделать с другой стороной. Можно повторить несколько раз.

Поза Сфинкса

Это упражнение полезно для растяжки спины, оно развивает гибкость нижнего отдела позвоночного столба.

Надо лечь на живот и стать на локти. Зафиксировать руки на предплечьях и подниматься на локтях как можно выше, не отрывая бедер от пола. Ноги — вытянутые и расслабленные.

Когда корпус поднят, нужно зафиксироваться в положении на время.

Скручивание

Это упражнение помогает укрепить мышцы живота и растянуть мышцы верхней части спины.

Исходное положение — лежа на спине, ноги — согнуты в коленях. Руки нужно держать за головой, ладони на затылке. Смотря в потолок, поднимать плечи, не отрывая поясницу от пола, сделав выдох через рот.

Возвратиться в исходное положение и расслабить мышцы верхней части туловища.

Поза ребенка

Сесть на колени и сделать вдох, а на выдохе наклонить туловище вперед, одновременно вытягивая руки вдоль. Следи, чтобы в пиковой фазе колени и руки были на одной линии.

Мостик бедрами

Упражнение снимает поясничные боли путём укрепления и растяжения мышц спины.

Исходное положение — лежа на спине, ноги — согнуты в коленных суставах. Пятки как можно ближе к ягодицам.

Руки нужно держать вдоль туловища. Выдыхая, поднимать таз. Возвращаясь в исходное положение, расслаблять мышцы средней и нижней части спины. Делать плавно, без рывков.

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