Здоров'я та краса

Спина скаже: “Дякую!” Вправи, які допоможуть зняти біль та зміцнити м’язи

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Грудня 2022, 17:00
Підбірка вправ для спини при болях: поради реабілітолога
Фото: Pexels, Unsplash

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