Спина скаже: “Дякую!” Вправи, які допоможуть зняти біль та зміцнити м’язи

Сидяча робота, сутулість та постійне навантаження можуть призвести до болю в спині. Переважно це говорить не про серйозні проблеми, а про звичайний біль у м’язах.

Підтримувати здоров’я спини та знімати біль можна вдома за допомогою кількох простих вправ. Реабілітолог, мануальний терапевт та фізіотерапевт Іван Захарків розповів про них Фактам ICTV.Здоров’я.

— Хребет сам по собі, як пружинка, і коли хребці “просідають”, починається дискомфорт і з’являються болі. Головні болі — від того, що перенапружуються м’язи шиї, плюс болі в грудному відділі й у попереку, — пояснює Іван Захарків.

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Вправи для зняття болю у спині

Вправа — Кішка

Ця вправа допомагає збільшити гнучкість та покращити поставу. Крім цього, зменшується ризик розвитку міжхребцевої грижі.

Треба зайняти початкове положення — стати на коліна і випрямити руки. Стегна трохи розвести в сторони. Руки розташовувати під плечима.

Далі напружити м’язи живота і вигнути спину вгору, опустивши голову і підібравши таз. У такому положені треба простояти десять секунд, а потім повільно розслабити спину.

Живіт має провиснути вниз, а потім прогнутися, піднявши голову вгору. Затриматися у цій позі ще десять секунд. Повернутися у вихідне положення.

Поза — Птиця-Пес

Ця вправа запозичена з йоги, вона зміцнює м’язи спини та змушує працювати інші.

Треба стати на коліна й відірвати руку від землі та одночасно витягнути протилежну ногу. Обидві кінцівки, які у повітрі, повинні бути натягнуті, як струна.

Так само виконати з іншою стороною. Можна повторити кілька разів.

Поза Сфінкса

Ця вправа корисна для розтяжки спини, вона розвиває гнучкість нижнього відділу хребетного стовпа.

Треба лягти на живіт та стати на лікті. Зафіксувати руки на передпліччях і підійматися на ліктях якомога вище, не відриваючи стегон від підлоги. Ноги — витягнуті й розслаблені.

Коли корпус піднято, треба зафіксуватися у положенні на деякий час.

Скручування

Ця вправа допомагає зміцнити м’язи живота і розтягнути м’язи верхньої частини спини.

Вихідне положення — лежачи на спині, ноги — зігнуті в колінах. Руки треба тримати за головою, долоні на потилиці. Дивлячись у стелю, підіймати плечі, не відриваючи поперек від підлоги, зробивши видих через рот.

Повернутися у вихідне положення й розслабити м’язи верхньої частини тулуба.

Поза дитини

Сісти на коліна та зробіть вдих, а на видиху нахилити тулуб вперед, одночасно витягуючи руки вздовж. Слідкувати, щоб у піковій фазі коліна і руки були на одній лінії.

Місток стегнами

Вправа знімає поперекові болі шляхом зміцнення і розтягування м’язів спини.

Вихідне положення — лежачи на спині, ноги — зігнуті в колінних суглобах. П’яти якомога ближче до сідниць.

Руки треба тримати вздовж тулуба. Видихаючи, підіймати таз. Повертаючись у вихідне положення, розслабляти м’язи середньої й нижньої частин спини. Робити плавно, без ривків.

Раніше ми розповідали про найпоширеніші помилки при лікуванні спини.

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