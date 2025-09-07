Забудь про “палицю” за спиною: вправи, які допоможуть тримати поставу

Бережи спину змолоду — кажуть нам рідні, лікарі та просто люди, які люблять роздавати непрохані поради.

Здоровʼя спини, як і будь-якого іншого органу нашого організму, — дуже важливе, адже якщо страждає одна деталь тіла, це потягне за собою проблему й з іншими.

Нині багато хто працює сидячи за ноутбуком, тож варто знати, як правильно дбати про здоровʼя спини, аби вона не боліла наприкінці робочого дня. Кілька порад розповідаємо далі.

Як тримати спину рівною

Лікар та ведучий ВВС Ксанд ван Туллекен поділився в ефірі ВВС Morning Live: насправді багато наших уявлень про правильну поставу та здоровʼя спини відрізняються від реальної картини.

Спроби тримати спину рівно, наче позаду тебе — привʼязана палиця, — насправді можуть більше шкодити, аніж приносити користі.

Натомість кілька простих порад можуть допомогти тобі тримати спину у гарному стані.

Більше рухайся. Це дійсно працює. Навіть якщо ти лежиш і гортаєш стрічку соцмереж, час від часу змінюй позу, бо найгірше, що ти можеш зробити для свого тіла — залишатися у статиці. Від болю не зарадять найкращі крісла, матраци та подушки, якщо ти не рухатимешся. Роби розминки та розтяжки протягом дня. Регулярно виконуй вправи на зміцнення мʼязів живота та спини. Це допоможе тобі тримати поставу правильно і без шкоди собі. Зміни мислення, адже постава, це не лише мʼязи, а й психологія. Біль та скутість у мʼязах можуть виникати через психологічні проблеми, стрес та негаразди.

Однак якщо твій біль не минає і лише посилюється, або його не тамують жодні вправи та розтяжки — варто негайно звернутися до сімейного лікаря.

Особливо про здоровʼя свого тіла варто дбати у старшому віці. Раніше ми розповідали тобі про комплекс простих вправ, які допоможуть тобі почуватися краще.

