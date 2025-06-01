Пот, грибок и трещины: как уберечь ноги от инфекций летом

Грибок, трещины на пятках, неприятный запах… К сожалению, именно летом наши ноги особенно страдают. Врач-подолог Ян Саченко рассказал для LB.ua, как избежать типичных ошибок и сохранить стопы здоровыми.

Когда летняя обувь — враг

С наступлением тепла наши ноги как будто переходят в летний режим. Мы надеваем открытые босоножки, шлепанцы, кроксы или кеды. Но вместо легкости часто чувствуем дискомфорт. Ян Саченко объяснил, что именно гипергидроз — главная проблема ног. Сильное потоотделение создает идеальные условия для развития бактерий, а обувь начинает неприятно пахнуть.

Что делать?

Менять обувь чаще. Давать ногам дышать. Обратиться к врачу. Специалист может назначить спреи, которые эффективно противодействуют бактериям.

Что лучше обувать летом

В общем чтобы ножки были в безопасности, следует задуматься об удобной обуви. Врач-подолог отметил о лучшем и худшем решении летом.

Кеды — не вариант. Нога задыхается, потому что это очень зауженная и тесная обувь. Кроксы — стоит обувать только с носком и фиксацией пятки. Шлепанцы — вызывают лишь микротрещины и пересыхание пяток. Сандалии — лучший выбор, если у них есть фиксация. Обувь на каблуке с кожаной подошвой — риск появления травм. Мокасины без фиксации — нестабильная опора для ноги. Кроссовки — идеальный вариант, если правильно подобран размер.

Детям следует носить только обувь с фиксацией: шнуровки, липучки или застежки.

Самолечение не всегда эффективно

Всегда нужно быть осторожными. Часто люди ошибочно думают, что смогут на глаз определить грибок на стопах. Это миф.

— Грибок никак не пахнет. У 90% пациентов с ним нет пигментации. Грибковые образования не чешутся. И есть ли они, покажут только анализы.

Самолечение может длиться годами без результата. Опасными ошибками в уходе за ногами являются:

агрессивная обработка пяток — кислоты;

путание мозолей и бородавок — симптомы похожи, лечение разное;

неправильное подрезание ногтей — не закруглять и не рубить в мясо;

срезание ножницами — лучше пользоваться профессиональными кусачками.

Несмотря на это, действенным методом борьбы с грибком являются антибиотики. Однако в целом стоит ходить на профилактику к врачу раз в полгода. Сейчас прослеживается тенденция, что именно женщины обращаются раньше за помощью, а мужчины — когда уже поздно.

— 3% людей, у кого начинается диабетическая стопа, без лечения умирают от вросшего ногтя. При диабете раны долго не заживают, исчезает чувствительность!

Как правильно мыть ноги, чтобы избежать инфекций

В летнее время как никогда важно следить за собственной гигиеной. Чтобы избежать инфекционных заболеваний, используй твердое мыло с нефтепродуктами (оно борется с бактериями), избегай гелей для душа и жидкого мыла с глицерином, не увлажняй чрезмерно кожу (это способствует развитию грибков).

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