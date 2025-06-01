Піт, грибок і тріщини: як вберегти ноги від інфекцій влітку

Грибок, тріщини на п’ятах, неприємний запах… На жаль, саме влітку наші ноги особливо страждають. Лікар-подолог Ян Саченко розповів для LB.ua, як уникнути типових помилок і зберегти стопи здоровими.

Коли літнє взуття — ворог

З настанням тепла наші ноги неначе переходять у літній режим. Ми взуваємо відкриті босоніжки, шльопанці, крокси чи кеди. Але замість легкості часто відчуваємо дискомфорт. Ян Саченко пояснив, що саме гіпергідроз — головна проблема ніг. Сильне потовиділення створює ідеальні умови для розвитку бактерій, а взуття починає неприємно пахнути.

Що робити?

Змінювати взуття частіше. Давати ногам дихати. Звернутись до лікаря. Спеціаліст може призначити спреї, які ефективно протидіють бактеріям.

Що краще взувати влітку

Загалом щоб ніжки були у безпеці, слід замислитися про зручне взуття. Лікар-подолог зазначив про найкраще та найгірше рішення влітку.

Кеди — не варіант. Нога задихається, бо це дуже завужене і тісне взуття. Крокси — варто взувати тільки зі шкарпеткою і фіксацією п’яти. Шльопанці — викликають лише мікротріщини і пересихання п’ят. Сандалі — найкращий вибір, якщо вони мають фіксацію. Взуття на підборах із шкіряною підошвою — ризик появи травм. Мокасини без фіксації — нестабільна опора для ноги. Кросівки — ідеальний варіант, якщо правильно підібрано розмір.

Дітям слід мати лише взуття з фіксацією: шнурівки, липучки або застібки.

Самолікування не завжди ефективне

Завжди треба бути обережними. Часто люди помилково думають, що зможуть на око визначити грибок на стопах. Це міф.

— Грибок ніяк не пахне. 90% пацієнтів з ним не мають пігментації. Грибкові утворення не сверблять. І чи є вони, покажуть лише аналізи.

Самолікування може тривати роками без результату. Небезпечними помилками у догляді за ногами є:

агресивна обробка п’ят — кислоти;

плутання мозолів і бородавок — симптоми схожі, лікування різне;

неправильне підрізання нігтів — не заокруглювати та не рубати в м’ясо;

зрізання ножицями — краще користуватись професійними кусачками.

Попри це, дієвим методом боротьби з грибком є антибіотики. Проте загалом варто ходити на профілактику до лікаря раз на пів року. Зараз прослідковується тенденція, що саме жінки звертаються раніше за допомогою, а чоловіки — коли вже запізно.

— 3% людей, у кого починається діабетична стопа, без лікування помирають від врослого нігтя. При діабеті рани довго не гояться, зникає чутливість!

Як правильно мити ноги, аби уникнути інфекцій

У літній час як ніколи важливо слідкувати за власною гігієною. Щоб уникнути інфекційних захворювань, використовуй тверде мило з нафтопродуктами (воно бореться з бактеріями), уникай гелів для душу та рідкого мила з гліцерином,

не зволожуй надмірно шкіру (це сприяє розвитку грибків).

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