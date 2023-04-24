Будущее моды за сознательным фермерством! Что такое регенеративная шерсть и как она улучшает климат

Индустрия моды может спасти мир? А что если это правда? В материале мы рассказываем о реальном опыте иностранных компаний по использованию возобновляемых источников и сознательного подхода. Что такое регенеративная шерсть и как она влияет на модную индустрию — читай подробно в материале.

Регенеративная шерсть: что это и как влияет на модную индустрию

Подробно о регенеративной шерсти и ее вероятном влиянии на модную индустрию в будущем рассказало издание BBC. Бренды одежды, стремящиеся создавать шедевры моды и не вредить экологии, все больше обращают внимание на шерсть.

Сознательные дизайнеры рассматривают варианты от волокон ананаса до кашемира. Но у каждого из них есть недостатки при производстве или обработке материала. Так экологичный бамбук подвергают химическим обработкам, а для ананасов используют агрохимикаты.

В поисках экологического решения дизайнеры одежды Эдзард ван дер Вик и Майкл Вессели решили использовать шерсть. Ответ на вопросы экологии нашел их сам. Древний материал можно обрабатывать новейшим способом и не вредить окружающей среде.

Регенеративный подход означает воспроизводство первичных условий обитания животных. Они пасутся там, где им захочется, а не на одном и том же месте. Это бережет поля и луга, водные ресурсы и планету от парникового эффекта.

Регенеративный подход подробно

В 2019 году дизайнеры создали модный бренд Sheep Inc. Сейчас он претендует на статус первого бренда с углеродным негативом. Это означает, что от этапа фермерства, упаковки и создания одежды производители стараются как можно меньше или вообще не вредить экологии.

Вязальные машины бренда и сортировочные склады работают от солнечных батарей. При поставках не используется пластик. Клиенты могут возвращать одежду для ремонта. Такое ответственное производство высоко оценивают эксперты экологичной моды.

Это доказательство того, что можно производить красивую одежду с положительным влиянием на окружающую среду, — говорит независимый консультант по устойчивому развитию моды Лучианна Тонти.

Ведь даже индустрия моды вредит окружающей среде. На нее приходится 8–10% выбросов парниковых газов, что больше, чем авиация и морской транспорт вместе взятые. 70% этих выбросов происходит при обработке и транспортировке сырья.

Шерсть заметно лучше других материалов, ведь служит долго, требует меньше ухода и экологически разлагаема. В качестве примера приводится полиэстер, которого очень много в составе современной одежды. Он не разлагается и в составе содержит нефтепродукты. Кстати, ранее мы рассказывали, как купить качественную одежду.

Поэтому шерсть является сильным претендентом на первое место в модной индустрии. А овцеводы Австралии, Новой Зеландии и Южной Америки тем временем пытаются уменьшить вредное влияние скота. Ведь выпас на одном участке в течение длительного времени грозит опустыниванием, эрозиями и потерей биоразнообразия.

Такой способ возобновляемого земледелия и фермерства существенно уменьшает количество углерода в окружающей среде. Одна ферма в Новой Зеландии за год смогла поглотить 4958 тонн эквивалента углекислого газа. Это равносильно выбросам 500 машин.

Производство регенеративной шерсти может улучшать состояние почвы и предотвращать засухи и наводнения, уменьшать количество токсичных удобрений и сохранять чистоту воды. Таким образом, сознательное фермерство может в лучшую сторону влиять на состояние экологии планеты.

Преимущество для покупателя и экологии

Такая одежда стоит значительно больше, но многие известные бренды рассматривают переход на экологические способы обработки и выращивания шерсти. В краткосрочной перспективе ожидать регенеративную шерсть на массовом рынке не следует.

Вместе с тем регенеративная шерсть стала настоящим открытием индустрии. Она поднимает вопрос рациональности. Покупатели отдают предпочтение более дорогим, долговечным и экологическим предметам одежды вместо кучи дешевых и вредных для планеты.

Экологическую шерсть, которую можно отследить от магазина до фермы, ставят в качестве примера для других тканей и материалов. Бренды могут последовать этому примеру и сознательно относиться к решению проблем экологии прямо сейчас.

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