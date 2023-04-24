Майбутнє моди за свідомим фермерством! Що таке регенеративна шерсть та як вона покращує клімат

Індустрія моди може врятувати світ? А що як це правда? У матеріалі ми розповідаємо про реальний досвід іноземних компаній з використання відновлювальних джерел та свідомого підходу. Що таке регенеративна шерсть та як вона впливає на модну індустрію вже зараз — читай детально в матеріалі.

Регенеративна шерсть: що це та як впливає на модну індустрію

Детально про регенеративну шерсть та її ймовірний вплив на модну індустрію в майбутньому розповіло видання BBC. Бренди одягу, які прагнуть створювати шедеври моди та не завдавати шкоди екології дедалі більше звертають увагу на шерсть.

Свідомі дизайнери розглядають варіанти — від волокон ананаса до кашеміру. Але в кожного з них є недоліки під час виробництва чи обробки матеріалу. Так екологічний бамбук піддають хімічним обробкам, а для ананасів використовують агрохімікати.

У пошуках екологічного рішення дизайнери одягу Едзард ван дер Вік і Майкл Весселі вирішили використати вовну. Відповідь на питання екології знайшло їх саме. Давній матеріал можна оброблювати новітнім способом та не шкодити довкіллю.

Регенеративний підхід означає відтворення первинних умов існування тварин. Вони пасуться там, де їм захочеться, а не на тому самому місці. Це береже поля і луки, водні ресурси та планету від парникового ефекту.

Регенеративний підхід детально

У 2019 році дизайнери створили модний бренд Sheep Inc. Нині він претендує на статус першого бренду з вуглецевим негативом. Це означає, що від етапу фермерства, пакування та створення одягу творці намагаються якомога менше або ж узагалі не шкодити екології.

В’язальні машини бренду і склади сортування працюють від сонячних батарей. Під час поставок не використовується пластик. Клієнти можуть повертати одяг на ремонт. Таке відповідальне виробництво високо оцінюють експерти екологічної моди.

Це є доказом того, що можна виготовляти красивий одяг із позитивним впливом на навколишнє середовище, — каже незалежна консультантка зі сталого розвитку моди Лучіанна Тонті.

Адже навіть індустрія моди шкодить середовищу. На неї припадає 8–10% викидів парникових газів, що більше, ніж авіація та морський транспорт разом узяті. 70% цих викидів стаються під час обробки та транспортування сировини.

Вовна є помітно кращою за інші матеріали, адже служить довго, потребує менше догляду та екологічно розкладна. До прикладу наводять поліестер, якого дуже багато в складі сучасного одягу. Він нерозкладний і містить у собі нафтопродукти. До речі, раніше ми розповідали, як купити якісний одяг.

Тому вовна є сильним претендентом на перші місця в модній індустрії. А вівчарі Австралії, Нової Зеландії та Південної Америки тим часом намагаються зменшити шкідливий вплив худоби. Адже випасання на одній ділянці протягом тривалого часу загрожує опустелюванням, ерозіями та втратою біорізноманіття.

Такий спосіб відновлювального землеробства та фермерства суттєво зменшує кількість вуглецю в довкіллі. Одна ферма в Новій Зеландії за рік змогла поглинути 4958 тонн еквівалента вуглекислого газу. Це рівнозначно викидам 500 машин.

Виробництво регенеративної шерсті може покращувати стан ґрунтів та запобігати посухам та повеням, зменшувати кількість токсичних добрив та зберігати чистоту води. Отже, свідоме фермерство може в кращий бік впливати на стан екології планети.

Перевага для покупця та екології

Такий одяг коштує суттєво дорожче, але багато відомих брендів розглядають перехід на екологічні способи обробки та вирощування вовни. У короткостроковій перспективі очікувати на регенеративну вовну на масовому ринку не слід.

З усім тим, регенеративна вовна стала справжнім відкриттям індустрії. Вона ставить питання раціональності. Покупці віддають перевагу дорожчим, довговічним та екологічним предметам одягу замість купи дешевих та шкідливих для планети.

Екологічну вовну, яку можна простежити від магазину до ферми, ставлять за приклад для інших тканин та матеріалів. Бренди можуть наслідувати його та свідомо ставитися до розв’язання проблем екології просто зараз.

Раніше ми розповідали про екологічні іграшки для дітей.

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