Здоровье и красота

Теперь без самолечения: в Украине антибиотики будут продавать по электронному рецепту

Даниэла Долотова, редактор сайта 01 августа 2022, 07:55
Антибіотики за рецептом
Фото: Pixabay

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