Теперь без самолечения: в Украине антибиотики будут продавать по электронному рецепту

Если раньше у тебя была привычка заниматься самолечением, то теперь о ней придется забыть. С 1 августа 2022 года в Украине будут продавать антибиотики только по рецепту.

Это станет первым этапом внедрения электронных рецептов на все рецептурные препараты, сообщает Минздрав.

Такое решение было принято из-за высокого уровня антибиотикорезистентности среди украинских пациентов. Это означает, что немалое количество населения уже привыкли к тем или иным препаратам и лечение ими не принесет желаемого результата.

Кроме того, введение электронных рецептов должно упростить процесс отслеживания данных о назначении и объемах использования антибиотиков в Украине.

Как будут работать электронные рецепты

Сначала нововведение будет работать в тех медицинских учреждениях, которые уже подключены к электронной системе здравоохранения.

В случае, если заведение еще не работает с электронной системой, врачу необходимо будет выписать бумажный рецепт пациенту.

Получить электронный рецепт можно у любого врача, но пациент должен быть зарегистрирован в электронной системе.

При этом, декларацию с врачом, выписывающим рецепт, подписывать не обязательно.

Как купить лекарство по е-рецепту

Как сообщает заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич, для того чтобы купить лекарства, стоит лишь показать рецепт фармацевту в любой аптеке.

Также по рецепту пациент будет самостоятельно принимать решение о выборе торговой марки препарата, содержащей назначенное действующее вещество, ориентируясь на собственный бюджет.

А вот медицинским учреждениям и аптекам придется подготовиться к нововведениям и зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения, а также выбрать медицинскую информационную систему.

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