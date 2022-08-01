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Займатись самолікуванням тепер — зась: в Україні антибіотики продаватимуть за електронним рецептом

Даніела Долотова, редакторка сайту 01 Серпня 2022, 07:55
Антибіотики за рецептом
Фото: Pixabay

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