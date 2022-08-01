Займатись самолікуванням тепер — зась: в Україні антибіотики продаватимуть за електронним рецептом

Якщо раніше була звичка займатись самолікуванням, то тепер про неї доведеться забути. З 1 серпня 2022 року в Україні антибіотики продаватимуть лише за рецептом.

Це стане першим етапом у впровадженні електронних рецептів на всі рецептурні препарати, повідомляє МОЗ.

Таке рішення було прийняте через високий рівень антибіотикорезистентності серед українських пацієнтів. Тобто, чимала кількість населення вже звикли до тих чи інших препаратів і лікування ними не принесе бажаного результату.

Крім того, введення електронних рецептів має спростити процес відстеження даних про призначення та об’єми використання антибіотиків в Україні.

Як працюватимуть електронні рецепти

Спочатку нововведення запрацює у тих медичних закладах, які вже мають підключення до електронної системи охорони здоровʼя.

У разі, якщо заклад ще не працює з електронною системою, лікарю необхідно виписати паперовий рецепт пацієнту.

Отримати електронний рецепт можна буде у будь-якого лікаря, але пацієнт має бути зареєстрованим в електронній системі.

При цьому, декларацію з лікарем, який виписує рецепт, підписувати нема потреби.

Як купити антибіотики за е-рецептом

Як повідомляє заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич, для того, щоб купити ліки, варто лише показати рецепт фармацевту будь-якої аптеки.

Також за рецептом пацієнт буде самостійно ухвалювати рішення про вибір торгової назви препарату, що містить призначену діючу речовину, орієнтуючись на власний бюджет.

А ось медичним закладам та аптекам доведеться підготуватись до нововведення та зареєструватись в електронній системі охорони здоров’я, а також вибрати медичну інформаційну систему.

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